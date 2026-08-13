Patricia, inquilina buscando piso: “No encuentro nada que no sea un agujero”.

La oferta de viviendas en alquiler continúa reduciéndose mientras los precios siguen al alza, una situación que dificulta cada vez más el acceso a una vivienda para quienes buscan un piso, incluso con un empleo estable.

La situación es especialmente complicada en Madrid, donde la presión sobre el mercado alcanza cifras todavía mayores. Allí, cada vivienda en alquiler recibe de media 41 interesados, mientras los precios han aumentado durante el último año. Para quienes llevan meses buscando, encontrar una vivienda que se ajuste a sus posibilidades se ha convertido en una tarea cada vez más difícil.

La oferta de alquiler se desploma y dispara la competencia

En los últimos tres años, el número de viviendas disponibles para alquilar en España ha caído un 27,5%, según los datos difundidos por Telemadrid. La escasez se hace visible también en las inmobiliarias: en el barrio madrileño de Delicias, por ejemplo, tres agencias consultadas no han encontrado ninguna vivienda en alquiler en ese momento.

La falta de oferta ha convertido cada nuevo anuncio en una oportunidad muy disputada. Las inmobiliarias aseguran que los pisos que salen al mercado reciben numerosas llamadas en cuestión de horas, lo que acelera el proceso para encontrar un nuevo inquilino.

Patricia, inquilina buscando piso: “No encuentro nada que no sea un agujero”. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Seis meses buscando piso: “Las que están bien han volado”

Patricia lleva seis meses intentando encontrar una vivienda de alquiler y asegura que las opciones que encuentra no se ajustan a sus necesidades. “No hay por menos de 1000. Yo no encuentro nada que no sea un zulo”, explica.

La inquilina resume así una situación que se repite entre quienes buscan vivienda en Madrid: “Las que están bien han volado”. El incremento de los precios y la escasez de pisos disponibles reducen todavía más las alternativas para quienes necesitan alquilar.

El esfuerzo económico también pesa sobre los hogares. Uno de los inquilinos entrevistados explica: “Estoy pagando unos alquileres mensuales de 1000 euros por una casa pequeña”. Otro asegura que su alquiler “está más del 50% de mi saldo actual”.

Patricia, inquilina buscando piso: “No encuentro nada que no sea un agujero”. Shutterstock

Las inmobiliarias alertan del aluvión de llamadas

La elevada demanda se refleja directamente en las agencias inmobiliarias. César Garzón, inmobiliario, describe el impacto que tiene la llegada de una nueva vivienda al mercado: “Es un aluvión de llamadas, en una tarde o una mañana podemos conseguir un inquilino ideal para nuestros clientes”.

En Madrid, la media alcanza los 41 interesados por cada oferta de alquiler, mientras los precios han subido en el último año. Desde el sector atribuyen parte de la situación a medidas como la Ley de Vivienda.

Por su parte, el portavoz de Idealista sostiene que estas políticas han tenido un efecto contrario al buscado: “Al final, el efecto perverso que tienen todas estas medidas es que el resultado es justo el inverso han deseado. La oferta disminuye, los precios crecen”.

Además, defiende que los propietarios no deben ser considerados el problema ante la falta de viviendas disponibles, sino que forman parte de la solución para aumentar la oferta y aliviar la presión sobre el mercado del alquiler.