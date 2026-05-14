El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) informó cuáles son las credenciales válidas para que los jubilados afiliaos puedan acceder a los servicios de la obra social. El documento es clave para poder acceder a consultas, solicitar los medicamentos gratis, entrega de anteojos, entre otras prestaciones. La obra social mantiene un proceso de digitalización con el objetivo de simplificar la atención en farmacias, centros de salud y más. De esta manera, las credenciales autorizadas son: La principal alternativa que impulsa PAMI es la versión digital, ya que está disponible desde la aplicación Mi PAMI. Este formato permite llevar la credencial en el celular y acceder de forma rápida a recetas electrónicas, cartilla médica, información sobre prestaciones, turnos, trámites, entre otros. Desde la obra social informaron que ya no se entregará más una nueva versión física, pero que la misma continúa siendo válida para los trámites y prestaciones. Esto significa que los jubilados que la tengan la podrán continuar usando sin problemas. Sin embargo, desde PAMI informaron que las credenciales provisorias antiguas sin código QR dejaron de tener validez. De esta manera, quienes tengan ese formato deben descargar una nueva versión desde la página web oficial o generar otra mediante las terminales de autogestión.