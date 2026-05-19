El PAMI reforzó durante mayo los controles sobre las cuentas digitales de sus afiliados y comenzó a exigir una correcta validación de identidad dentro de la plataforma Mi PAMI para continuar utilizando distintas funciones online. La medida apunta a prevenir estafas virtuales y proteger datos personales de jubilados y pensionados.

Según informó la obra social, quienes no mantengan actualizados sus datos personales o no completen correctamente el proceso de validación podrían encontrar restricciones para acceder a herramientas digitales vinculadas con medicamentos, recetas electrónicas, turnos y otras gestiones médicas.

Qué requisito exige ahora PAMI

El nuevo esquema de control se basa en la validación de identidad dentro de la plataforma Mi PAMI.

Para mantener activa la cuenta y operar normalmente, los afiliados deben:

Tener una cuenta registrada.

Validar el correo electrónico.

Mantener actualizado el número de celular.

Confirmar datos personales.

Generar una contraseña segura.

El organismo explicó que la actualización busca reducir accesos indebidos y evitar fraudes que utilizan la identidad de jubilados para realizar trámites falsos o robar información sensible.

Qué trámites pueden verse afectados

La validación impacta principalmente sobre los servicios digitales más utilizados por afiliados.

Entre ellos aparecen:

Recetas electrónicas.

Credencial digital.

Ordenes médicas.

Turnos.

Consultas administrativas.

Acceso a cartilla médica.

Confirmado por PAMI | Los afiliados que no cumplan este requisito pueden perder las prestaciones: no tendrán acceso a medicamentos ni tratamientos Fuente: Shutterstock

PAMI aclaró que las prestaciones médicas no serán eliminadas, aunque sí podrían existir bloqueos preventivos o limitaciones temporales para operar digitalmente si la cuenta no está correctamente validada.

Qué es Mi PAMI y para qué sirve

Mi PAMI es la plataforma digital oficial utilizada por millones de jubilados y pensionados para realizar trámites sin necesidad de asistir presencialmente a una agencia.

En los últimos años, la obra social amplió significativamente los servicios disponibles online, lo que también generó un aumento de intentos de fraude mediante:

Llamadas falsas.

Mensajes engañosos.

WhatsApp.

Correos electrónicos apócrifos.

Por ese motivo, el organismo reforzó las recomendaciones de seguridad y recordó que nunca solicita claves bancarias ni contraseñas completas por teléfono.

Qué puede pasar si no se actualizan los datos

PAMI advirtió que mantener información desactualizada puede generar distintos problemas al intentar operar desde la web o la aplicación móvil.

Entre las posibles consecuencias aparecen:

Dificultades para recuperar cuentas.

Restricciones temporales.

Problemas de validación.

Bloqueos preventivos por seguridad.

La validación puede completarse desde la página oficial de PAMI o mediante la aplicación móvil utilizando: