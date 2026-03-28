Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) puso en marcha una de las campañas de prevención más esperadas del año. A partir de abril de 2026, los jubilados y pensionados afiliados al PAMI ya pueden acceder a la vacuna antigripal gratis, una herramienta clave para prevenir complicaciones durante el invierno. La inmunización es fundamental, sobre todo para los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. La vacuna antigripal PAMI 2026 está destinada principalmente a jubilados y pensionados, pero también alcanza a otros grupos de riesgo afiliados al organismo. Entre ellos se encuentran las personas: Un punto importante es que no se necesita orden médica para recibir la vacuna. Solo alcanza con presentarse en los puntos habilitados: Esta simplificación del proceso busca agilizar la campaña y evitar demoras innecesarias, especialmente en los meses de mayor circulación de virus respiratorios. Los afiliados pueden aplicarse la vacuna antigripal gratis del PAMI en farmacias adheridas de todo el país y en centros de salud que participan de la campaña. El listado de farmacias se puede consultar a través de los canales oficiales del organismo o directamente en la farmacia más cercana. En la mayoría de los casos, la vacuna se aplica por orden de llegada, aunque algunas farmacias pueden trabajar con turnos. Por eso, se recomienda consultar previamente para evitar esperas. La campaña comienza en abril y se extiende durante varios meses, pero los especialistas aconsejan vacunarse lo antes posible para llegar al invierno con protección. Además, desde el PAMI recuerdan que la vacuna antigripal se puede aplicar junto con otras vacunas del calendario, como la de COVID-19, siempre siguiendo las indicaciones del personal de salud. Esta estrategia permite optimizar la prevención y reducir riesgos en los grupos más vulnerables. La campaña de vacunación antigripal 2026 del PAMI vuelve a ser una política clave de salud pública. Vacunarse a tiempo no solo protege a cada afiliado, sino que también ayuda a reducir internaciones y complicaciones graves durante la temporada invernal.