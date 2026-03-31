Un reciente cambio en los criterios para acceder a medicamentos gratuitos generó modificaciones en la cobertura del PAMI. La medida surgió a partir de una resolución judicial que llevó al organismo a restablecer el acceso a tratamientos sin costo. En este contexto, muchos jubilados y pensionados que debieron pagar medicamentos pueden solicitar el reintegro del dinero, un beneficio que permite recuperar gastos vinculados a la atención médica cuando no fueron cubiertos en el momento. El programa contempla la devolución de dinero utilizado en consultas, estudios o compra de fármacos recetados. Para quienes cumplen los requisitos, se trata de una herramienta clave para aliviar el impacto de los costos de salud. El beneficio está disponible para distintos grupos vinculados al sistema de salud del PAMI: El trámite puede ser realizado por el propio titular o por un familiar o apoderado autorizado. Además, es gratuito y debe iniciarse dentro de los 180 días posteriores a la prestación médica para poder acceder a la devolución del dinero. El listado de fármacos incluidos dentro del subsidio social contempla tratamientos considerados esenciales para enfermedades crónicas o de alto costo. Entre ellos se encuentran: Además, el sistema contempla coberturas parciales: entre el 50% y el 80% para diversas enfermedades crónicas o agudas, y cerca del 40% para medicamentos de uso ocasional. Al analizar cada solicitud, el organismo revisa distintos criterios socioeconómicos. Uno de los principales es el nivel de ingresos: el haber mensual del afiliado no debe superar el equivalente a una jubilación mínima y media. También se evalúa la situación patrimonial. El beneficio puede ser rechazado si el solicitante: A esto se suman otros requisitos administrativos que deben cumplirse para evitar demoras o rechazos: Quienes ya iniciaron la solicitud pueden verificar el avance del proceso desde el sitio oficial del PAMI. Para hacerlo deben ingresar a la sección “Estado de trámite” y completar el número de afiliado o el número de caso, un código de 16 dígitos que se entrega al momento de iniciar la gestión. La aplicación móvil de la entidad también permite acceder a recetas y órdenes médicas, aunque el seguimiento más detallado del reintegro se realiza principalmente desde la página web oficial del organismo.