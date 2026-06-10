Atención jubilados de ANSES: cuándo cobraran el aguinaldo 2026 en junio y cómo calcularlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó el cronograma de pago del aguinaldo correspondiente a junio de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones previsionales.

Como ocurre cada año, el beneficio se abonará de forma automática junto con los haberes mensuales, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, representa un ingreso extra esperado por millones de beneficiarios y se acreditará directamente en las cuentas donde habitualmente se perciben las prestaciones.

¿Cuándo se cobra el aguinaldo de ANSES en junio de 2026?

El calendario de pagos fue organizado según el nivel de ingresos de cada beneficiario.

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comenzaron a cobrar el aguinaldo junto con sus haberes desde el 8 de junio, de acuerdo con la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Por su parte, quienes reciben ingresos superiores a la jubilación mínima tendrán depositado el medio aguinaldo entre el 23 y el 29 de junio, siguiendo el cronograma oficial establecido por el organismo previsional.

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y quienes perciben Pensiones No Contributivas (PNC) también recibirán el beneficio en la misma fecha que sus pagos habituales.

¿Cómo calcula ANSES el aguinaldo?

El monto del aguinaldo equivale a la mitad del mejor haber mensual percibido durante el primer semestre del año, comprendido entre enero y junio de 2026.

Para determinar la cifra final, ANSES toma en consideración las actualizaciones otorgadas por movilidad previsional a lo largo de ese período. Como consecuencia, el importe puede variar entre beneficiarios según la prestación que perciban y los aumentos acumulados durante el semestre.

El detalle exacto del cálculo podrá consultarse a través del recibo digital disponible en los canales oficiales del organismo.

¿Quiénes cobran el aguinaldo en junio de 2026?

El pago del Sueldo Anual Complementario alcanzará a distintos grupos de beneficiarios del sistema previsional argentino.

Entre ellos se encuentran:

Jubilados del régimen general.

Pensionados.

Titulares de Pensiones No Contributivas.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Personas que cobran pensiones por invalidez.

Beneficiarios de pensiones por vejez.

Madres de siete hijos o más que reciben una pensión no contributiva.

No es necesario realizar ningún trámite

Desde ANSES recordaron que el aguinaldo se deposita de manera automática junto con el haber mensual correspondiente. Por ese motivo, los beneficiarios no deben completar formularios, solicitar turnos ni efectuar gestiones presenciales para acceder al pago.

La medida busca agilizar la acreditación de los fondos y evitar demoras o inconvenientes durante el período de cobro, especialmente en entidades bancarias y cajeros automáticos.

De esta manera, millones de jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales recibirán durante junio un ingreso adicional que complementará los haberes del primer semestre de 2026.