Después de décadas de espera, el sur de Colombia se prepara para recibir dos grandes proyectos viales que prometen transformar la movilidad y fortalecer la conexión entre el centro del país y la región fronteriza con Ecuador. Las nuevas autopistas impactarán directamente a departamentos como Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Putumayo. El Gobierno nacional anunció inversiones multimillonarias para ejecutar las obras, consideradas prioritarias para impulsar el desarrollo económico, el comercio y el turismo en el suroccidente colombiano. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que los recursos serán incluidos dentro del presupuesto nacional y las vigencias futuras. La iniciativa contempla la construcción y modernización de corredores estratégicos entre municipios como Popayán, Timbío, Rosas y El Estanquillo. Además de mejorar la conectividad regional, las nuevas vías buscan resolver problemas históricos de movilidad que durante décadas afectaron el transporte de carga y pasajeros en el sur del país. Uno de los proyectos centrales será el corredor vial entre Pasto y El Estanquillo, una conexión clave para unir a Nariño con Popayán y el resto del país. Según el cronograma oficial, las obras comenzarán tras la adjudicación de los estudios y diseños definitivos. La inversión inicial para esta vía superará los 2,2 billones de pesos y permitirá fortalecer sectores como el comercio, el turismo y el transporte regional. Las autoridades consideran que el corredor abrirá nuevas oportunidades económicas para miles de familias del suroccidente colombiano. La segunda gran iniciativa será desarrollada mediante una Alianza Público Privada y contará con recursos cercanos a los 19,6 billones de pesos. El proyecto contempla la construcción de nuevas dobles calzadas, variantes viales y obras de rehabilitación entre Popayán y El Estanquillo. Las intervenciones incluirán 62 kilómetros de doble calzada, 14 túneles y 125 puentes nuevos, además de la recuperación de más de 100 kilómetros de vías existentes. El objetivo es reducir tiempos de desplazamiento y mejorar la seguridad vial en uno de los corredores más importantes para conectar el centro y el sur del país. La ANI confirmó que el proyecto generará más de 150 mil empleos directos e indirectos durante las etapas de construcción y operación. También se adelantará la compra de más de 600 predios y trabajos geotécnicos en decenas de puntos críticos del corredor. Óscar Torres, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), aseguró que la obra representa una deuda histórica con el sur de Colombia. “El Estanquillo-Popayán es una obra que le apuesta a la paz porque estamos construyendo justicia social. Una vía que nos une con Suramérica y que le cumple, después de más de 50 años, a un reclamo del Cauca”, afirmó el funcionario. Las primeras intervenciones se concentrarán en los municipios de Popayán, Timbío, Rosas, El Bordo y El Estanquillo, donde se ejecutarán trabajos prioritarios para mejorar el corredor existente mientras avanzan las nuevas fases del megaproyecto vial.