Llegan las autopistas inteligentes al país | Los nuevos sensores y algoritmos ya regulan los límites de velocidad para los autos

La movilidad vial en España entra en una nueva etapa con la llegada de las autopistas inteligentes. Estos sistemas avanzados utilizan sensores, algoritmos e inteligencia artificial para gestionar el tráfico de forma dinámica y eficiente.

La AP-7 en Cataluña se ha convertido en la pionera nacional al implementar límites de velocidad variables que se ajustan en tiempo real, marcando el comienzo de esta tecnología en el país.

Llegan las autopistas inteligentes al país | Los nuevos sensores y algoritmos ya regulan los límites de velocidad para los autos Ministerio de Transporte

La AP-7, pionera de las autopistas inteligentes en España

En los últimos meses, la AP-7 en Cataluña ha incorporado un sistema innovador basado en inteligencia artificial (IA) para la gestión del tráfico. Este sistema establece límites de velocidad dinámicos que se modifican según las condiciones reales de la vía.

Los nuevos paneles digitales informan a los conductores sobre la velocidad a la que deben circular. Estos límites se adaptan en función de:

Condiciones climáticas

Volumen de tráfico

Posibles accidentes o incidentes

Esta solución tecnológica representa un avance significativo frente a los problemas de saturación en las vías rápidas españolas. En lugar de depender únicamente de más carriles físicos, la AP-7 demuestra cómo los sensores y algoritmos pueden mejorar el flujo vehicular y la seguridad.

El contexto de la implementación de las autopistas inteligentes en España

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha advertido sobre la saturación de las ciudades y sus accesos, donde hasta el 85% de los vehículos circula con una sola persona. El director general Pere Navarro ha destacado la importancia de compartir vehículos, promover carriles VAO y premiar la ocupación múltiple.

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Sin embargo, las autopistas inteligentes representan una vía tecnológica complementaria muy prometedora. Sensores y algoritmos permiten regular el tránsito sin necesidad de grandes obras de ampliación, ofreciendo una solución más eficiente y adaptable.

El concepto de autopistas inteligentes ya se ha probado en otros sitios con buenos resultados. En Denver, el sistema ha conseguido reducir los tiempos de viaje en torno a un 20%. En Australia, los programas piloto han logrado una caída en la congestión aún mayor, entre el 35% y el 65% según los corredores.

Un ejemplo de éxito para las autopistas inteligentes

California está probando un modelo avanzado de autopista inteligente en la Interestatal 15 (I-15), entre Temecula y Murrieta, que combina sensores y algoritmos para gestionar el tráfico en tiempo real. Este sistema no solo sugiere velocidades óptimas mediante señales digitales, sino que también regula el acceso a la autopista utilizando semáforos en las rampas de entrada.

Estos pueden detener a los vehículos hasta 4 minutos con el fin de dosificar su incorporación y evitar la saturación, lo que ha permitido mejorar la fluidez y reducir los tiempos de viaje aproximadamente un 20%.

El proyecto, iniciado el 1 de junio de 2026 con una inversión de 33 millones de dólares, busca aliviar la congestión en una vía que registraba trayectos de hasta 45 minutos en horas punta en tramos que normalmente tomarían menos de 10 minutos.

Aunque a veces se describe como un sistema de inteligencia artificial, las autoridades aclaran que se basa principalmente en tecnología de gestión de tráfico preprogramada respaldada por sensores. El piloto durará al menos dos años y, si tiene éxito, podría extenderse a otras zonas de Riverside y del estado de California.