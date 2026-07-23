Por qué podrías dejar de cobrar en mayo y cómo evitar la suspensión. Foto (ANSES)

Un grupo de beneficiarios podrá cobrar un bono de más de $ 500.000 pagado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Se trata de una de las Asignaciones de Pago Único (APU) pagada a quienes realicen un trámite específico y cumplan los requisitos vigentes.

El bono de $ 500.000 de ANSES: cuáles son los requisitos

El beneficio económico de $ 525.682 es la Asignación por Adopción, una prestación incluida dentro del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Se trata de un pago único y no de una prestación pagada mensualmente a quienes hayan concretado legalmente el proceso de adopción. El principal objetivo es brindar un respaldo económico en una etapa que implica nuevos gastos y reorganización familiar.

Quiénes pueden cobrar la asignación

La prestación de ANSES está dirigida para las siguientes personas:

Trabajadores en relación de dependencia

Personas que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Trabajadores por temporada

Trabajadores rurales

Personas que cobren la Prestación por Desempleo

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Personas que cobren o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo

Cuáles son los requisitos para cobrar el bono de $ 525.682

El Gobierno fijó los siguientes requisitos para el cobro de bono:

En el caso de adopción, el trámite debe realizarse dentro de los 2 meses y 2 años de dictada la sentencia.

En el caso de Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo, haber tenido derecho al cobro de alguna de esas asignaciones durante el mes del nacimiento o adopción.

Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento del nacimiento o fecha de la sentencia de adopción.

Los documentos necesarios para recibir la prestación: