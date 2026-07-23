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Un grupo de beneficiarios podrá cobrar un bono de más de $ 500.000 pagado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Se trata de una de las Asignaciones de Pago Único (APU) pagada a quienes realicen un trámite específico y cumplan los requisitos vigentes.
El bono de $ 500.000 de ANSES: cuáles son los requisitos
El beneficio económico de $ 525.682 es la Asignación por Adopción, una prestación incluida dentro del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Se trata de un pago único y no de una prestación pagada mensualmente a quienes hayan concretado legalmente el proceso de adopción. El principal objetivo es brindar un respaldo económico en una etapa que implica nuevos gastos y reorganización familiar.
Quiénes pueden cobrar la asignación
La prestación de ANSES está dirigida para las siguientes personas:
- Trabajadores en relación de dependencia
- Personas que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)
- Trabajadores por temporada
- Trabajadores rurales
- Personas que cobren la Prestación por Desempleo
- Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra
- Personas que cobren o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo
Cuáles son los requisitos para cobrar el bono de $ 525.682
El Gobierno fijó los siguientes requisitos para el cobro de bono:
- En el caso de adopción, el trámite debe realizarse dentro de los 2 meses y 2 años de dictada la sentencia.
- En el caso de Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo, haber tenido derecho al cobro de alguna de esas asignaciones durante el mes del nacimiento o adopción.
- Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento del nacimiento o fecha de la sentencia de adopción.
Los documentos necesarios para recibir la prestación:
- DNI de las madres y/o padres.
- DNI del hijo.
- Partida de nacimiento del hijo.
- Sentencia de adopción.