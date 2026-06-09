Miles de estudiantes argentinos ya pueden conocer el resultado de su inscripción a uno de los programas de asistencia educativa más importantes del país: las Becas Progresar.

Tras el cierre de la primera etapa de registro para las líneas obligatorias y superiores, el Gobierno comenzó a avanzar con la evaluación de las solicitudes presentadas para el ciclo lectivo 2026.

La iniciativa, que depende del Ministerio de Capital Humano y se liquida a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), está dirigida a alumnos de nivel secundario, terciario, universitario, de enfermería y de formación profesional.

Mientras continúan abiertas las inscripciones para algunas modalidades vinculadas a capacitación en oficios, quienes ya completaron el trámite pueden consultar si fueron incorporados al beneficio y verificar el estado de su postulación.

Becas Progresar: cómo saber si te aprobaron la beca

Los estudiantes cuentan con dos vías oficiales para consultar el estado de su trámite.

La primera opción es ingresar a Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí se puede revisar el calendario de pagos y verificar si ya existe una fecha asignada para el cobro.

La segunda alternativa consiste en acceder a la plataforma oficial de Progresar, donde el sistema informa de manera directa si la solicitud fue aprobada, observada o rechazada.

En aquellos casos en los que la postulación figure como observada, la herramienta también detalla los motivos de la inconsistencia detectada, ya sea por documentación faltante o por cuestiones relacionadas con la situación socioeconómica declarada.

Adiós Becas Progresar: el Gobierno amplía el plazo de inscripción a un nuevo programa que paga $200.000 a los estudiantes. Foto: Shutterstock

Cuánto cobran los beneficiarios de las Becas Progresar en 2026

De acuerdo con lo establecido por la Resolución 172/2026, los estudiantes alcanzados por las líneas Progresar Superior, Progresar Enfermería y Progresar Formación Profesional reciben una asignación mensual bruta de $ 35.000.

Sin embargo, el esquema de pago contempla una retención parcial del beneficio hasta que se compruebe el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por el programa.

Por ese motivo, ANSES deposita mensualmente el 80% del monto total, lo que representa un ingreso efectivo de $ 28.000 por mes para cada beneficiario. El 20% restante, equivalente a $ 7.000 mensuales, queda retenido hasta la acreditación de la regularidad educativa.

Una vez presentada la documentación correspondiente y validada la trayectoria académica, el dinero acumulado se abona en un pago adicional.

ANSES lanzó una nueva inscripción para Becas Progresar.

Además, quienes ingresaron por primera vez al programa pueden percibir pagos retroactivos correspondientes a los meses transcurridos desde la aprobación de la solicitud.

Becas Progresar: por qué podés quedar excluido, los motivos

Algunas personas podrán no ser tenidas en cuenta para cobrar la beca. A continuación, los detalles:

Finalizaste el nivel obligatorio .

Fue declarado el cese de una beca del programa por una causa imputable.

Recibís otra beca educativa similar otorgada por la Secretaría de Educación.

Vos o algún miembro de tu grupo familiar está inscripto en el Régimen de Impuesto a las Ganancias .

No cumplís con las demás condiciones establecidas en el Reglamento Progresar

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock

Motivos frecuentes por los que no se paga la beca

No se aprobó tu solicitud Aunque te hayas inscripto, debés esperar la aprobación. Podés consultar el estado en tu cuenta de Progresar o en Mi ANSES. Si aparece “en evaluación”, aún no hay resolución. No acreditaste tu condición de alumno regular Debés figurar como alumno/a regular en el sistema. Si tu institución no cargó correctamente la información, puede suspenderse el pago. Problemas con tu CBU o cuenta bancaria Si los datos bancarios están mal o no tenés una cuenta válida, el pago no se efectúa. En Mi ANSES podés revisar tu CBU y modificarlo si es necesario. Demoras administrativas o bancarias A veces hay retrasos por parte del banco o del Estado, pero no implican la pérdida del beneficio. El pago puede llegar más adelante o junto con la siguiente liquidación. Cambios en la situación académica o socioeconómica Si dejaste de estudiar, cambiaste de institución, repetiste de año o cambió tu situación económica (ingresos familiares mayores al permitido), podés quedar fuera del beneficio.

Mi ANSES: cómo reclamar si no te pagan la beca Progresar

En caso de que no recibas tu abono mensual, podés realizar un reclamo a través de la página oficial de ANSES-Progresar. Luego, el trámite se termina desde la plataforma Mi Argentina.

Una vez dentro del sistema, podrás completar el formulario de reclamos.