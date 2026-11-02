Un reconocido empresario de 73 años y su esposa de 70 aparecieron muertos en su casa de Esperanza, provincia de Santa Fe. Los peritos hallaron los cuerpos durante la madrugada en su casa de la calle De las Naciones al 1500 y las víctimas presentaban graves heridas de arma de fuego.

El crimen del famoso empresario y su esposa

La Policía ingresó al inmueble y confirmaron de inmediato la muerte de la pareja. El hombre fue identificado como Marcelo Ricardo Cantoni, titular de una firma de montajes que lleva su apellido, y su esposa, Nora Beatriz Nadalutti.

El personal de las fuerzas de seguridad secuestró en el lugar una escopeta.

Las autoridades trasladaron el arma incautada para someterla a peritajes balísticos minuciosos para precisar cómo ocurrieron los disparos en el interior del hogar. Mientras tanto, los peritos forenses recolectaron diversas evidencias en la escena.

La investigación avanza sin descartar ninguna hipótesis sobre la mecánica del homicidio. Fuentes del caso informaron que la mujer sufría Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una patología neurodegenerativa grave.

Encontraron muerto al dueño de la empresa Cantoni. Redes sociales (Cantoni S.A.)

¿Cómo avanza la investigación judicial?

El fiscal Alejandro Benítez, de la Unidad Fiscal de Las Colonias, quedó al frente de las actuaciones y así, ordenó el trabajo directo del personal de la División Científica Forense. Los peritos recopilaron rastros indispensables para reconstruir el trágico acontecimiento.

Una de las hipótesis contempla que el fatal desenlace se debió a una decisión tomada en conjunto . Sin embargo, la fiscalía mantiene abiertas todas las líneas investigativas en el expediente.

La Justicia espera los resultados finales de los exámenes de autopsia ordenados. Estos informes médicos permitirán confirmar con rigor la causa precisa de las muertes