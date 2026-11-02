Desde el miércoles, los vecinos frentistas de Libertador podrán acceder a sus cocheras por un carril exclusivo hasta el sábado 7.

La llegada del papa León XIV a Buenos Aires ya modifica la rutina de miles de vecinos, comerciantes y trabajadores de Palermo y Recoleta. Con restricciones y demoras de tránsito desde la semana pasada, cuando comenzó el armado de la estructura, los cortes y las exigencias se incrementarán desde la noche del martes y la madrugada del miércoles. El Gobierno porteño, junto con la Seguridad del Vaticano y el Ministerio de Seguridad Nacional, estableció dos dispositivos con controles policiales y condiciones específicas para circular, estacionar y acceder a viviendas, comercios y alojamientos.

Palermo: un perímetro amplio y cortes progresivos

El área de circulación restringida será más extensa que el entorno inmediato del monumento. Según informó el Gobierno de la Ciudad, se extenderá desde Scalabrini Ortiz hasta Mariscal Sucre, y desde la avenida Santa Fe y Luis María Campos hasta la avenida Presidente Figueroa Alcorta.

Los cortes parciales seguirán hasta la noche del martes en Avenida del Libertador, entre avenidas Colombia y Sarmiento, con dos carriles habilitados por mano. Desde la madrugada del miércoles y hasta el lunes 16 de noviembre se irán cerrando nuevas calles y la circulación sumará restricciones. En Libertador, entre Sucre y Ugarteche, los cortes serán progresivos hasta llegar a una restricción total hacia el fin de semana.

Desde el miércoles, los vecinos frentistas de Libertador podrán acceder a sus cocheras por un carril exclusivo hasta el sábado 7, evitando el vallado y el armado de carpas. Desde la tarde del sábado hasta la madrugada del miércoles 11 habrá controles policiales en la zona restringida, y los ingresos y egresos, peatonales y vehiculares, serán por avenida Santa Fe, Luis María Campos y avenida Las Heras.

Quienes deban cruzar Palermo en esos días tendrán que prever recorridos alternativos y posibles demoras, en particular en los accesos hacia el norte de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. La recomendación oficial es evitar el área afectada siempre que sea posible y consultar las modificaciones de tránsito antes de salir.

.En ambos perímetros, los vecinos deberán presentar el DNI con un domicilio actualizado que coincida con el lugar de ingreso. Prensa GCBA

Recoleta: el operativo en torno a la Nunciatura

El segundo dispositivo se desplegará alrededor de la Nunciatura Apostólica, en avenida Alvear al 1600, donde se alojará León XIV. Desde las 12 del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11 habrá restricción vehicular total dentro del área delimitada por las avenidas del Libertador y Callao, y las calles Quintana, Juncal y Cerrito. Solo podrán ingresar frentistas, comerciantes, trabajadores y huéspedes de alojamientos.

Los únicos puntos habilitados para entrar y salir serán las esquinas de avenida Callao y Quintana, y de Libertad y Quintana.

Cómo acreditar el domicilio

En ambos perímetros, los vecinos deberán presentar el DNI con un domicilio actualizado que coincida con el lugar de ingreso. Para quienes no puedan justificarlo, hay dos caminos.

En primer lugar, quienes vivan dentro de las zonas de seguridad y no puedan acreditar su domicilio con el DNI, por ejemplo por no haber hecho el cambio, deberán solicitar un código QR y mostrarlo en los controles policiales.

Quienes deban cruzar Palermo en esos días tendrán que prever recorridos alternativos y posibles demoras. Prensa GCBA

Para obtenerlo, la Ciudad habilitó un formulario online donde se completan nombre y apellido, número de documento y correo electrónico. El QR llega al mail informado una vez realizado el trámite. El formulario tiene carácter de declaración jurada, está destinado únicamente a quienes no puedan acreditar con su DNI que viven en el área, y se encuentra en la web oficial del gobierno porteño para empleados y comerciantes que trabajan dentro del área.

En segundo lugar, en la zona de la Nunciatura se puede usar una placa identificatoria del Gobierno porteño, disponible para vecinos, comerciantes y trabajadores. Se retira en la Sede Comunal 2, en Vicente López 2050, del lunes 2 al viernes 6 de noviembre, de 8 a 16. También habrá una mesa de entrega en Rodríguez Peña y avenida Alvear, del lunes 2 al miércoles 4, de 16 a 20.

Para obtenerla hay que presentar una factura de un servicio del domicilio, como ABL, expensas, agua o electricidad. Los comercios y oficinas deberán acreditar su actividad con habilitación, documentación de servicios o constancia de inscripción en ARCA, y los trabajadores con recibo de sueldo, factura o constancia de alta laboral.

Autos y cocheras: el plazo para moverse

En Palermo, los vecinos deberán retirar los vehículos estacionados sobre Libertador, entre Virrey del Pino y Ugarteche, y los que estén en los primeros 100 metros de las calles que cruzan esa avenida dentro del perímetro, antes de la madrugada del sábado 7 de noviembre.

Desde el miércoles, los vecinos frentistas de Libertador podrán acceder a sus cocheras por un carril exclusivo hasta el sábado 7.

En el entorno de la Nunciatura, el plazo vence antes del mediodía del sábado 7. Quienes retiren su auto podrán estacionar a 45 grados sobre la mano derecha de avenida Callao, entre Vicente López y Libertad, y sobre Libertador, en sentido hacia Retiro, entre Libertad y Callao.

En ambas zonas, los vehículos que permanezcan serán trasladados por grúas al predio de la Facultad de Derecho, sin costo para sus propietarios. Además, durante el operativo no se podrá entrar ni salir de las cocheras de los edificios comprendidos en el área restringida, por lo que quienes tengan vehículos guardados deberán organizar sus movimientos con anticipación.

Comercios, hoteles y transporte

Los comercios de la zona de la Nunciatura deberán prever el abastecimiento de mercadería, ya que el ingreso de proveedores y servicios tendrá horarios específicos: todo el sábado 7, desde la mañana hasta la tarde del domingo 8, desde la mañana hasta el mediodía del lunes 9 y del martes 10, y desde el mediodía del miércoles 11.

Los huéspedes de hoteles y otros alojamientos deberán presentar la reserva de hospedaje para entrar a los perímetros, mientras que los trabajadores del sector tendrán que completar la declaración jurada. Por último, se reubicarán contenedores de residuos y algunas líneas de colectivos modificarán sus recorridos.

Con los plazos corriendo, la recomendación para vecinos y comerciantes es tramitar cuanto antes el QR o la placa, mover los vehículos dentro de los tiempos fijados y planificar los desplazamientos de los días más restrictivos, entre el sábado 7 y el miércoles 11 de noviembre.