Así es el nuevo casco de Franco Colapinto con un guiño a la Argentina para el Gran Premio de San Pablo: “El número bien a lo Boca”

En la previa a la clasificación de la Fórmula 1 y el Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto compartió en su cuenta personal de Instagram cómo es su nuevo casco con guiños a la Argentina y al club de sus amores, Boca Juniors.

“Casco especial para un finde especial”, indicó en el pie de la publicación.

Así es el nuevo casco de Franco Colapinto con un guiño a la Argentina para el Gran Premio de Brasil

En una publicación compartida este viernes, Franco Colapinto le dio una sorpresa a sus fanáticos: mostró en detalle el nuevo diseño de su casco con el que correrá el Gran Premio de Brasil.

“La sorpresa es esta”, introdujo Colapinto y luego señaló: “Algo que me representa un poco a mí, Boquita y que lo mejor está llegando. Un casco muy especial con el sol de Argentina, la bandera y después el número bien a lo Boca (Juniors)”.

El casco tiene en su parte superior los colores del club de sus amores, Boca Juniors, y con el 43 en una tipografía que hace alusión a una camiseta de fútbol. Asimismo, cuenta con el sol de la bandera Argentina y la bandera celeste y blanca a un costado. Se trata de una pieza que reune tanto sponsors como imágenes representativas del piloto.

Así es el nuevo casco de Franco Colapinto con un guiño a la Argentina para el Gran Premio de Brasil: “El número bien a lo Boca”. Instagram / francolapinto

El video rápidamente se viralizó en la red social y se llenó de comentarios de hinchas del club xeneize.

“Que lindo verte tan contento estos días”, “Desde casa estaremos alentando fuerte como siempre desde el principio”, “Parece un niño feliz con su regalo. No hay nada más espontáneo y natural que Franco, no cambies eso nunca”, fueron algunos de los comentarios.

El Gran Premio de Brasil

Si bien el joven Kimi Antonelli ya se consagró como campeón de la Fórmula 1 con Mercedes, todavía se juega el Campeonato de Constructores a la par, en el que se entregan grandes sumas de dinero, según la posición y los puntos que consigan ambos pilotos de una escudería a lo largo del año.

En este marco, el piloto argentino hará su clasificación y carrera este fin de semana con el objetivo de cerrar un gran año con la escudería Alpine, ubicado en el sexto lugar en el Campeonato de Constructores.

El cronograma de Franco Colapinto en el GP de Brasil es de la siguiente manera:

Sábado 7 de noviembre:

Clasificación: 15.00 a 16.00 horas

Domingo 8 de noviembre:

Carrera: 14.00 horas.

Se trata de una fecha importante para Colapinto, ya que es la carrera en la que más argentinos se acercan a apoyarlo en el extenso calendario de la Fórmula 1 alrededor del mundo.

El Gran Premio se realizará Autódromo José Carlos Pace, ubicado en la ciudad de San Pablo con un total de 71 vueltas.