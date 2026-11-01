AMDEP5685. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 01/11/2026.- El neerlandés Max Verstappen (i) de Red Bull Racing y el británico Lewis Hamilton (d) de Ferrari, alzan al italiano Kimi Antonelli de Mercedes que celebra tras proclamarse nuevo campeón del mundo de Fórmula Uno, al acabar tercero este domingo en el Gran Premio de Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México (México). EFE/ Jose Mendez

En esta noticia Gran desempeño de Colapinto para volver a sumar puntos

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ya tiene nuevo campeón: Andrea Kimi Antonelli, el joven piloto de Mercedes, consiguió su primer título al acabar tercero este domingo el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del año, que ganó el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Antonelli, de 20 años, se convirtió en el campeón más joven de todos los tiempos -mejorando en más de tres años el anterior récord, el del cuatro veces coronado alemán Sebastian Vettel- y en el tercer italiano, el primero desde que lo hiciese por última vez Alberto Ascari hace 73 años, en ganar el Mundial de Fórmula Uno.

Verstappen, de 29 años, logró su victoria 74 en la F1, la tercera del año y la sexta en México, al ganar este domingo en la pista mexicana -la más elevada del Mundial, a más de 2.200 metros de altitud-, por delante del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) y de Antonelli; que, a falta de cuatro carreras, ya es nuevo campeón del mundo.

De esta forma, el italiano terminó de liquidar el campeonato al terminar en la tercera posición, ya que solo necesitaba finalizar noveno en caso de que su compañero de equipo en Mercedes, el británico George Russell, o Hamilton se quedaran con el triunfo.

Gracias a este resultado, Antonelli llegó a los 380 puntos y le saca 119 a su nuevo escolta Verstappen, que superó en el campeonato a Russell y a Hamilton gracias a este nuevo triunfo. Hasta el momento, obtuvo nueve victorias y subió al podio en 16 de las 19 carreras de la temporada .

AMDEP5685. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 01/11/2026.- El italiano Kimi Antonelli de Mercedes celebra tras proclamarse nuevo campeón del mundo de Fórmula Uno, al acabar tercero este domingo en el Gran Premio de Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México (México). EFE/ Jose Mendez Fuente: EFE Jose Mendez

Gran desempeño de Colapinto para volver a sumar puntos

Por su parte, Franco Colapinto, redondeó una carrera casi perfecta para finalizar octavo y así sumar cuatro puntos en el campeonato.

El argentino, que comenzó en la undécima posición luego de quedar eliminado este sábado en la Q2 de la clasificación, tuvo una increíble largada para superar rápidamente a cuatro oponentes y así escalar hasta la séptima posición.

Con el pasar de las vueltas, no pudo mantener el ritmo con su Alpine y fue superado por el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

Sin embargo, en las últimas vueltas se vio beneficiado por el abandono de Lindblad por un fuerte choque con Piastri para terminar en la octava posición, sumar cuatro puntos y así llegar a los 31 en el campeonato. A su vez, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, quedó décimo y sumó un punto.

La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será el fin de semana que viene, cuando se dispute el GP de Brasil.

Con información de Agencia EFE y Noticias Argentinas.