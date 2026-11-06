Dafnee Keen, quien a los 11 años interpretó a Laura, alias X-23, en la icónica película de superhéroes, Logan (2017).

Así como llegar al estrellato rápidamente en Hollywood puede ser un trampolín a la fama en el mundo cinematográfico, también puede ser igual de peligroso, sobre todo en los ambientes fuera del rodaje. Así lo expresó la actriz Dafnee Keen, quien a los 11 años interpretó a Laura, alias X-23, en la icónica película de superhéroes, Logan (2017).

La actriz que fue coprotagonista junto a Hugh Jackman, con el que se ganó el premio de los MTV Movie & TV Awards a mejor dúo; brindó una entrevista en el que habló de lo oscuro que se puede volver el ambiente.

Dafne Keen: “Con 11 años me ofrecían cocaína en las fiestas de fin de rodaje”

En el comienzo de la entrevista el actor y conductor de Inside of You, Micheael Rosenbaum, y la invitada Dafne Keen hablaron sobre las bondades y oscuridades de vivir en Los Ángeles, Estados Unidos. “Es una burbúja. Si no conocés con quién te rodeas, puede ser horrible. Pero una vez que encontrás a tu gente y los lugares que te gusta visitar es lindo”, señaló la actriz.

El entrevistador remarcó que la actriz no se veía como alguien que sale mucho de noche o se vincule con el alcohol. En ese momento fue cuando la actriz reveló: “Con 11 años me ofrecían cocaína en las fiestas de fin de rodaje” .

Ante la incredulidad de Rosenbaum, la actriz continuó: “Era muy joven. Tenía 11, 12, 13 años. Vi de qué se trataba y pensaba que no tenía ningún interés en eso”.

En este marco, Keen destacó que nunca se emborrachó lo suficiente como para tener resaca al día siguiente. Todo esto por el desinterés que le generó vermestas sustancias durante sus primeros años en Hollywood.

“La verdad es que no lo necesito. Salgo y me quedo hasta las seis de la mañana, pero sobria. Solo por el ambiente, simplemente porque me gusta la música, me gusta bailar y me gusta la gente”, manifestó.

Dafnee Keen, quien a los 11 años interpretó a Laura, alias X-23, en la icónica película de superhéroes, Logan (2017). Logan (2017)

En el caso del alcohol, solía mentir a sus amigos para que no le presionaran para beber. “Decía algo así como: ‘No, estoy bien. No quiero beber. Ya me tomé algo’. Y estaba completamente sobria. Era como la chica más santa del mundo”, indicó.

Dafne Keen habló sobre su relación con Hugh Jackman

Dafne Kenn no recordó solo lo malo de esa época. Hugh Jackman fue importante para ella en su carrera, ya que la apoyó y le brindó grandes consejos de vida que le sirvieron a lo largo de los años.

“Es el mejor compañero que se puede desear y es el mejor padre en la pantalla. Realmente me hacía sentir como si fuera una especie de figura paterna: se aseguraba de que nadie se aprovechara de mi horario, de que me lo pasara bien en los rodajes y de que no me diera cuenta de ninguna tensión que pudiera haber. Era increíblemente protector y maravilloso”, concluyó el podcast Inside of You.