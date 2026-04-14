La inauguración tuvo lugar en uno de los shoppings más exclusivos de la ciudad: Alcorta Shopping de Palermo. Esta llegada era muy esperada por las amantes de la moda en el país y representa un hito importante en la expansión regional de la firma fundada en 1997 en Río de Janeiro. La moda tropical y colorida de Brasil ya tiene presencia física en Buenos Aires. Farm Rio, la famosa marca brasileña apodada por muchos como el “Zara brasileño” por su estilo vibrante, accesible y siempre actualizado, abrió su primera tienda en Argentina en diciembre de 2025. Farm Rio representa un concepto que trasciende la marca de ropa: se erige como un auténtico universo de estilo de vida que fusiona la moda femenina con el arte, la naturaleza y la singular energía del trópico brasileño. Desde sus comienzos como un modesto puesto en un mercado carioca, la firma ha evolucionado hasta poseer más de 130 tiendas en Brasil y una notable presencia en miles de puntos de venta a nivel global, incluyendo reconocidos grandes almacenes como Galeries Lafayette, Selfridges y Bloomingdale’s. Sus diseños se distinguen por: Su habilidad para proporcionar moda rápida con una notable personalidad y calidad a precios competitivos (dentro del segmento premium) ha llevado a que se la compare con Zara, aunque con el inconfundible sabor y color de Brasil. El local ocupa 105 m² y fue concebido para transportarte directamente al espíritu carioca. De esta forma, fusiona elementos culturales brasileños con toques locales argentinos, creando una experiencia de compra única y envolvente. Cuenta con: Los precios en la tienda física y el e-commerce local se encuentran en los siguientes rangos aproximados (valores de diciembre 2025): Vale destacar que su estrategia no se limita únicamente a este local, sino que se contempla un plan de expansión considerable, el cual incluye: El desembarco se llevó a cabo mediante una alianza estratégica con Grupo Markova, bajo la dirección de Mariano Lobera, quien también ocupa el cargo de director regional de la marca. Precisamente, el director afirmó: “La llegada de Farm a la Argentina representa un hito significativo. Nos sentimos muy orgullosos de inaugurar la primera tienda en Alcorta Shopping y confiamos en el potencial del mercado argentino”.