El vinagre blanco dejó de ser un ingrediente exclusivo de la cocina y se convirtió en uno de los productos más utilizados para la limpieza del hogar. En los últimos meses, un truco doméstico comenzó a ganar popularidad en redes sociales y foros de limpieza: remojar la ropa en vinagre antes de colocarla en el lavarropas. Aunque muchas personas todavía desconfían de este método, quienes lo utilizan aseguran que ayuda a eliminar olores persistentes, suavizar las telas y mejorar el resultado final del lavado. Además, el vinagre aparece como una alternativa económica y menos agresiva frente a ciertos productos químicos tradicionales. El secreto detrás de este truco está en el ácido acético presente en el vinagre blanco, un componente que puede ayudar a desprender restos de detergente, aflojar manchas leves y neutralizar aromas difíciles en las prendas. Sin embargo, especialistas también advierten que no todas las telas reaccionan igual y que es importante usarlo correctamente para evitar daños. Uno de los principales beneficios del vinagre blanco es su capacidad para neutralizar olores fuertes, especialmente aquellos relacionados con humedad, transpiración o ropa guardada durante mucho tiempo. Muchas personas lo utilizan como complemento del lavado tradicional para refrescar prendas deportivas, toallas o ropa de uso diario que conserva malos olores incluso después del lavado. Además, el vinagre puede ayudar a suavizar ciertas telas y reducir la acumulación de residuos de jabón o suavizante. Este efecto resulta especialmente útil en toallas endurecidas o prendas oscuras que pierden intensidad con el paso del tiempo, ya que el producto contribuye a mantener mejor los colores y mejorar la textura de las fibras. Para aplicar este truco de forma segura, se recomienda utilizar vinagre blanco de alcohol diluido en agua fría. La preparación más común consiste en agregar una taza de vinagre en un recipiente grande con agua suficiente para cubrir completamente las prendas que se desean tratar antes del lavado. Después de sumergir la ropa, lo ideal es dejarla en remojo entre 15 y 30 minutos antes de llevarla al lavarropas o lavarla a mano como de costumbre. Este procedimiento permite que el ácido acético actúe sobre restos de jabón, manchas superficiales y olores acumulados sin necesidad de recurrir a productos más abrasivos. Aunque el vinagre blanco puede ser útil en muchos casos, no se recomienda utilizarlo en tejidos delicados o sensibles. Prendas de seda, lana o telas con acabados especiales podrían deteriorarse con el contacto frecuente del ácido acético, especialmente si se usa en concentraciones altas o durante tiempos prolongados. También conviene tener cuidado con ropa que contenga mucho elastano o materiales elásticos, ya que el vinagre podría afectar su resistencia con el uso repetido. Otro punto importante es evitar mezclar vinagre con lavandina o productos con cloro, debido a que esta combinación puede liberar gases tóxicos peligrosos para la salud.