La Policía de la Ciudad de Buenos Aires establece una serie de condiciones para quienes buscan incorporarse a la fuerza y comenzar una carrera en seguridad pública.

La convocatoria está dirigida a argentinos de entre 18 y 30 años que cumplan con los requisitos educativos, físicos y legales previstos en la Ley 5688/16.

Uno de los puntos centrales para ingresar es la estatura, ya que existen parámetros mínimos y máximos diferentes para el personal masculino y femenino.

Cuál es la estatura mínima y máxima para ingresar a la Policía de la Ciudad

De acuerdo con el Anexo de la Resolución 373-GCABA-ISSP/23 , los aspirantes deben cumplir con determinados parámetros de talla e Índice de Masa Corporal (IMC).

policía caba Policía CABA

Las medidas establecidas son las siguientes:

Personal masculino: estatura mínima de 1,65 metros y máxima de 1,95 metros.

Personal femenino: estatura mínima de 1,55 metros y máxima de 1,85 metros.

IMC femenino: entre 18 y 29.

IMC masculino: entre 19 y 30.

Además de estas condiciones físicas, la normativa exige acreditar una aptitud psicofísica compatible con las funciones que deberá desarrollar cada integrante de la fuerza.

Cuáles son los requisitos para ser oficial de la Policía de la Ciudad

El artículo 128 de la Ley 5688/16 establece las condiciones obligatorias para incorporarse a la Policía de la Ciudad. Entre ellas se encuentran:

Ser ciudadano argentino nativo o por opción.

Tener entre 18 y 30 años al momento del ingreso.

Contar con estudios secundarios completos.

Acreditar aptitud psicofísica para cumplir con las tareas policiales.

Declarar bajo juramento el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Demostrar una conducta pública adecuada para el ejercicio de la función.

Aprobar los programas de formación y capacitación del Instituto Superior de Seguridad Pública.

Residir dentro de un radio de 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Cumplir con las demás condiciones establecidas por la ley y sus normas reglamentarias.

Qué documentación hay que presentar para inscribirse

Quienes quieran iniciar el proceso de incorporación deben contar con la documentación que solicita la fuerza para acreditar su identidad y nivel educativo.

Los documentos requeridos son los siguientes:

DNI original.

Título secundario , analítico o ambos, según el año de emisión y la documentación solicitada.

Constancia de título en trámite , si todavía no se emitió la certificación definitiva. Debe ser una constancia de analítico en trámite expedida por el colegio.

Constancia de alumno regular, para quienes estén cursando el último año de la secundaria.

Un dato fundamental para los aspirantes

Un requisito importante es que los títulos secundarios emitidos desde el 1 de enero de 2010 deben estar legalizados por el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, la normativa establece impedimentos para ingresar, entre ellos contar con determinadas condenas o procesos judiciales por delitos dolosos, estar inhabilitado para ejercer cargos públicos o haber sido exonerado o cesanteado de la Administración Pública o de fuerzas policiales y de seguridad.