Exceder las velocidades máximas estipuladas activa un sistema de descuento de puntos en la licencia de conducir.

El control de la velocidad es uno de los pilares fundamentales para garantizar la seguridad vial en las arterias del país .

Conforme a la normativa vigente, exceder las velocidades máximas estipuladas no solo conlleva importantes sanciones económicas en Unidades Fijas (UF), sino que también activa un sistema de descuento de puntos en la licencia de conducir que varía de acuerdo con la magnitud de la infracción cometida.

Cuántos puntos se descuentan según el exceso de velocidad registrado

La normativa nacional regula el impacto en el sistema de scoring de acuerdo con rangos porcentuales específicos sobre el límite permitido en cada traza. En este sentido, los descuentos se estructuran de la siguiente manera:

Exceso de entre el 10% y el 30%: la quita estipulada es de 5 puntos en la licencia de conducir.

Exceso superior al 30%: la penalización asciende de manera directa a un descuento de 10 puntos.

Para graficar los márgenes con precisión, los cálculos ilustrativos sobre distintos límites indican que, por ejemplo, en una autopista con máxima de 130 km/h, superar el 30% sitúa la infracción por encima de los 169 km/h.

Perder 10 puntos en una sola infracción grave no implica la inhabilitación automática de la licencia Shutterstock

Es importante destacar que la norma sanciona el no respetar los topes reglamentarios, por lo que los pequeños excesos inferiores al 10% no conllevan quita automática de puntos, aunque sí se exponen a la multa económica correspondiente .

Cuáles son los límites generales de velocidad establecidos por la ley

El artículo 51 de la Ley 24.449 fija los parámetros máximos generales que rigen en todo el territorio nacional, salvo que la señalización vertical u horizontal indique un valor diferente:

Calle urbana: 40 km/h.

Avenida urbana: 60 km/h.

Semiautopista (motos y autos): 120 km/h.

Autopista (motos y autos): 130 km/h.

Zona rural (motos, autos y camionetas): 110 km/h.

Existen límites especiales de carácter preventivo que deben respetarse estrictamente , tales como 30 km/h en cruces urbanos sin semáforo, 20 km/h en pasos a nivel sin barreras, y 20 km/h en las inmediaciones de establecimientos escolares o deportivos durante su horario de funcionamiento.

Cómo impacta la quita de puntos en el scoring y qué significa para la licencia

El sistema nacional de scoring parte de una base inicial de 20 puntos. Perder 10 puntos en una sola infracción grave no implica la inhabilitación automática de la licencia, ya que el conductor conserva el saldo restante, pero lo deja con la mitad de su capital de puntos o incluso lo acerca a cero según su historial previo.

La inhabilitación temporal se produce únicamente cuando se agotan la totalidad de los 20 puntos: la primera vez el plazo es de 60 días, la segunda de 120 días, la tercera de 180 días, y luego el tiempo se duplica sucesivamente.

Por su parte, la faz económica de la sanción se determina mediante un rango de 150 a 1.000 UF, cuyo valor en pesos debe consultarse según la jurisdicción y el período en el que se cometa la infracción.