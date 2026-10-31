El Ministerio del Interior lanzó un llamado laboral a concurso público, abierto y acotado, para seleccionar a nueve personas que integrarán el Área de Videovigilancia del Centro de Comando Unificado (CCU). La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 45 años residentes en el departamento de Montevideo, que acepten una jornada contractual de 40 horas semanales.

Los seleccionados tendrán una remuneración nominal de $55.297, que incluye compromiso de gestión y presentismo. Entre las responsabilidades figura el monitoreo de sistemas de videovigilancia para detectar delitos, situaciones de riesgo o emergencias, activar alertas y coordinar la respuesta policial y de emergencia, además de asegurar el registro y trazabilidad de la información generada.

El proceso de selección constará de cinco etapas: control de requisitos excluyentes, evaluación de formación y experiencia (no eliminatoria), prueba de oposición, prueba psicológica y entrevista con el tribunal de concurso. Los postulantes deberán obtener al menos el 50% de aprobación en cada etapa —salvo en formación y experiencia— y alcanzar un puntaje final igual o superior al 60% para aprobar el concurso.

Las inscripciones están abiertas hasta el 11 de noviembre de 2026 inclusive y se realizan mediante un formulario web. El llamado aclara que la lista de prelación resultante tendrá una vigencia de un año, a partir de la aprobación del concurso.

Para consultas sobre el llamado, el Ministerio habilitó el correo ccu-llamados@minterior.gub.uy y los teléfonos 2030 1529 y 2030 1530.