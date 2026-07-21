Tras la incertidumbre generalizada por el feriado no declarado para recibir a la Selección Nacional tras su participación en el Mundial 2026, el asueto del miércoles 22 llegará para brindar un día de descanso a un grupo de trabajadores.

Si bien el anuncio del Gobierno nacional quedó trunco, el calendario de los habitantes de una localidad bonaerense marca una jornada no laboral.

Quiénes disfrutarán del feriado del miércoles 22

El feriado del miércoles 22 aplicará para los habitantes del partido bonaerense de General Alvear, ubicado en el centro de la provincia de Buenos Aires. La fecha conmemora el aniversario fundacional de la ciudad, la cual fue incorporada al calendario oficial de asuetos locales.

La localidad fue fundada el 22 de julio de 1860 y este año cumplirá 157 años desde la ley que dio origen al partido por el entonces gobernador bonaerense Emilio Castro.

De esta manera, los empleados públicos, profesores de escuelas públicas y sus estudiantes y los trabajadores bancarios disfrutarán de una jornada no laborable . En caso de quienes presten servicios en el sector privado, dependerá del empleador.

Asado gratuito, izamiento de bandera y shows musicales por el 157 aniversario de General Alvear

La Municipalidad organizó una serie de festejos del 24 al 26 de julio en el marco de su aniversario fundacional. El calendario de actividades es el siguiente:

Viernes 24 : se realizará el tradicional Fogón Criollo que contará con la participación de la Escuela Municipal de Música, Bauti y su Teclado y Agustín Pardo.

Sábado 25 : se realizará el desfile Cívico Militar con izamiento de bandera, una extensa programación artística con escuelas de danza y grupos folklóricos, cierre a cargo de la actuación de El Inicio.

Domingo 26: desde las 11:00 habrá shows musicales en el escenario del predio de Ferrocarril. A partir de las 12:00 habrá un asado gratuito con 10 vaquillones a la reja a cargo de la Agrupación Gauchos Peregrinos. El cierre de los festejos estará a cargo de la banda Amar Azul.

Feriados nacionales 2026: todas las fechas confirmadas

El calendario oficial de feriados para los argentinos quedó de la siguiente manera: