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En un contexto en el que varios trenes de larga distancia dejaron de funcionar, un servicio nocturno continúa operando todos los días y se consolidó como una de las pocas alternativas ferroviarias para quienes buscan viajar entre Buenos Aires y Rosario sin gastar de más.
Con un boleto que parte desde los $11.700, este recorrido mantiene vigente una tradición que parecía destinada a desaparecer. Además de ofrecer una opción económica frente al micro o el avión, conserva un trayecto cargado de historia para miles de pasajeros.
El recorrido nocturno que sigue vigente en Argentina
Cada jornada, a las 19:55, la formación parte desde la estación Retiro rumbo a Rosario Norte. El viaje se extiende durante cerca de siete horas y media, atravesando distintas localidades bonaerenses antes de llegar a destino durante la madrugada.
Tras la suspensión de otros servicios ferroviarios que conectaban con provincias como Córdoba y Tucumán, este trayecto quedó como el recorrido regular de pasajeros más extenso que continúa funcionando dentro del sistema ferroviario argentino.
- Sale todos los días desde Retiro a las 19:55.
- Llega a Rosario Norte alrededor de las 3:29.
- Recorre cerca de 300 kilómetros durante la noche.
- Pasa por estaciones como Campana, Zárate, San Pedro, Ramallo y San Nicolás.
Por qué cada vez más pasajeros eligen este tren
Uno de los principales atractivos del servicio es su costo. Los pasajes tienen un valor que oscila entre $11.700 y $16.800, dependiendo de si el pasajero elige viajar en clase Primera o Pullman, una diferencia importante respecto de otras opciones de transporte.
- El coche comedor continúa siendo uno de los espacios más utilizados.
- Sigue siendo una opción económica para viajar entre Buenos Aires y Rosario.