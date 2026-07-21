Se acerca la ola polar más fría del año y habrá 96 horas seguidas de temperaturas bajo cero: cuáles son las zonas afectadas Fuente: Canva

En esta noticia La nueva ola polar que sacudirá al país con una tormenta helada

Argentina se prepara para una semana de clima hostil. Un sistema de origen polar comenzará a desplazarse desde la costa y, a medida que avance, irá dejando a su paso un descenso brusco de las temperaturas, ráfagas de viento intensas y nevadas en estas zonas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya activó alertas en distintas provincias y pidió a la población extremar las precauciones ante un escenario que se anticipa inestable durante varios días .

El resultado será una combinación de frío intenso, viento y precipitaciones que podría alterar la rutina de buena parte de los argentinos en los próximos días.

La nueva ola polar que sacudirá al país con una tormenta helada

Un sistema de baja presión asociado con un frente frío provocó un marcado deterioro de las condiciones meteorológicas en toda la región cordillerana y el oeste argentino.

El choque entre el aire húmedo del Pacífico y las bajas temperaturas continentales desencadenó temporales de nieve con ráfagas de viento muy intensas (fenómeno conocido como “viento blanco”), lo que reduce drásticamente la visibilidad y acumula decenas de centímetros de nieve en pocas horas.

La ola polar traerá una tormenta helada. Fuente: Shutterstock RecCameraStock

Por otro lado, el flujo de aire frío provoca heladas moderadas a fuertes en los valles intermontanos y la franja precordillerana, con sensaciones térmicas que perforan la barrera del cero durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

El llamado de atención y los cuidados a tener en cuenta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene las alertas naranja y amarilla debido al nivel de riesgo e impacto en la vida cotidiana y la infraestructura.

La acumulación acelerada de nieve genera peligro severo de avalanchas en zonas de alta montaña, intransitabilidad en rutas nacionales —con el consiguiente cierre obligado de pasos internacionales como el Cristo Redentor y Pehuenche— y riesgo de congelamiento de calzadas o aislamiento de comunidades precordilleranas.

Las zonas afectadas por la tormenta

El organismo climático remarcó que estas son las regiones más afectadas por la nueva ola polar: