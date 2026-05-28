El Parque Nacional El Impenetrable en la provincia de Chaco fue testigo de un avance significativo en materia de conservación de fauna argentina. Los especialistas divisaron dos nuevos yaguaretés silvestres en el área protegida gracias al trabajo conjunto de organismos de conservación y organismos estatales.

La reaparición del mayor felino de América del Sur marca un punto de inflexión, ya que la especie presentaba poca presencia en las últimas décadas.

Encuentran dos nuevos yaguaretés en El Impenetrable

El hallazgo fue comunicado por la Fundación Rewilding Argentina. El organismo informó que registraron la presencia de dos machos y uno pudo ser capturado de manera segura para ser equipado con un collar satelital para permitir a los ambientalistas hacer un seguimiento detallado.

La Coordinadora de Conservación en el Proyecto El Impenetrable de la Fundación, Débora Abregú, detalló que “antes, muchos de estos machos aparecían una vez y después desaparecían sin dejar rastro. Hoy podemos monitorearlos, entender cómo usan el territorio y trabajar para cuidarlos”.

La estrategia aporta datos claves para crear programas de protección y adaptar el manejo de la especie en libertad.

En 2025 ya se había registrado los primeros dos cachorros de yaguareté nacidos en libertad en más de 25 años en la región.

Fuente: Shutterstock elleon

Durante los últimos años, los registros de machos solitarios solo consistían en huellas, fotografías aisladas o relatos de pobladores.

La presencia del felino implica también la recuperación de procesos ecológicos claves, ya que su presencia controla otras poblaciones y beneficia al monte chaqueño.

El futuro de los yaguaretés en Argentina

El caso de El Impenetrable no es aislado, ya que en la provincia de Corrientes ya se realizaron proyectos de reintroducción de yaguaretés.

Los Esteros del Iberá ya cuentan con cincuenta ejemplares libres tras más de 70 años de ausencia de la especie.