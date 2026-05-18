El misterio y la fascinación del Antiguo Egipto desembarcan finalmente en Buenos Aires para todos los fanáticos de la historia. La legendaria tumba de Tuttankamon, el faraón niño que revolucionó al mundo entero, se presentará en una experiencia inmersiva sin precedentes en el país a más de 100 años de su descubrimiento. Conocé de qué se trata esta propuesta cultural para grandes y chicos que podrán ser arqueólogos por un día. Esta exhibición combina rigor académico con la emoción para niños, lo que permitirá explorar los secretos de la mítica civilización africana. Además se podrán ver de cerca los tesoros, mitos y leyendas que rodearon la vida y la inesperada muerte del joven monarca egipcio. La muestra cuenta con una puesta en escena espectacular que incluye más de 150 piezas certificadas por el Ente Regulador de Exportación de Monumentos de Egipto. A lo largo de 11 salas temáticas distribuidas en más de 1500 metros cuadrados, los visitantes recorrerán una recreación exacta de la tumba descubierta por Howard Carter en 1922. El recorrido tendrá tecnología audiovisual y sensorial de última generación. La curaduría de este gran suceso cultural está a cargo de la reconocida egiptóloga Andrea Zingarelli. Además de los sectores históricos, el complejo ofrecerá un área de actividades para toda la familia, merchandising oficial y un espacio de gastronomía temática. La preventa de accesos ya comenzó y se espera una gran convocatoria para todas las fechas disponibles. Los usuarios de tarjetas Galicia Visa cuentan con el beneficio exclusivo de financiar sus pases en 6 cuotas sin interés. Los tickets para vivir esta aventura histórica se pueden adquirir de forma online únicamente a través del sitio web oficial de TuEntrada. La muestra estará disponible por tiempo limitado, desde el 4 hasta el 28 de junio de 2026. Toda la información de entradas en este enlace.