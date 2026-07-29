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El regreso del yaguareté al monte chaqueño sigue dando señales alentadoras. En los últimos meses, dos nuevos machos silvestres fueron detectados en el Parque Nacional El Impenetrable, una noticia que refuerza el proyecto de conservación que busca recuperar al mayor felino de América en una región donde estuvo al borde de desaparecer.

Hasta hace pocos años, la presencia de machos en esta zona del Chaco era esporádica. Apenas quedaban registros aislados mediante huellas, cámaras trampa o testimonios de pobladores, y los ejemplares desaparecían sin dejar rastros. Hoy, la situación comenzó a cambiar gracias al programa de recuperación que impulsan desde 2019 Fundación Rewilding Argentina, la Administración de Parques Nacionales y el Gobierno de Chaco.

Por qué la aparición de dos nuevos yaguaretés es una noticia histórica

La novedad más importante es que uno de los dos machos pudo ser capturado de manera segura para colocarle un collar satelital, lo que permitirá seguir sus desplazamientos y conocer cómo utiliza el territorio. Los especialistas consideran que esta información será clave para diseñar estrategias de protección y favorecer el establecimiento de una población estable en la región.

El proyecto de suplementación poblacional incorpora hembras nacidas en cautiverio y otras ya liberadas para aumentar las posibilidades de reproducción en libertad. “Antes muchos de estos machos aparecían una vez y después desaparecían sin dejar rastro. Hoy podemos monitorearlos, entender cómo usan el territorio y trabajar para cuidarlos”, explicó Débora Abregú, coordinadora de Conservación del Proyecto El Impenetrable de Fundación Rewilding Argentina.

La novedad más importante es que uno de los dos machos pudo ser capturado de manera segura. Fotos: Mario Tarrago, Miranda Volpe, cámara trampa.

Cómo avanza el proyecto para recuperar al yaguareté en Chaco

La llegada de nuevos machos representa un paso fundamental para consolidar una población reproductiva en el Chaco argentino. De hecho, el programa ya obtuvo un resultado histórico: en 2025 nacieron en libertad los primeros dos cachorros de yaguareté en más de 35 años en la región, un hito para la conservación de una especie catalogada en peligro crítico.

Además, el pasado viernes alumnos de dos escuelas de la localidad chaqueña de Miraflores participaron en la elección del nombre del ejemplar monitoreado. Entre las propuestas presentadas, la más votada fue No’huet, palabra del idioma Qom que significa “Rey de los animales”.

Fotos: Mario Tarrago, Miranda Volpe, cámara trampa.

El impacto del regreso del yaguareté en El Impenetrable

Los responsables del proyecto sostienen que la recuperación del yaguareté no solo ayuda a restaurar el equilibrio del ecosistema, sino que también genera nuevas oportunidades para las comunidades locales mediante el turismo de naturaleza y la valorización de uno de los ambientes con mayor biodiversidad de Argentina. La continuidad de las liberaciones de hembras y del monitoreo de los machos será determinante para que el gran depredador vuelva a establecerse de forma permanente en el monte chaqueño.