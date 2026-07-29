Los agujeros de las tapas de las ollas parecen un detalle de diseño sin importancia, pero la verdad es que cumplen funciones claves durante la cocción y ayuda a preparar las comidas de forma eficiente.

En la cocina, cada detalle tiene un propósito específico y conocerlo permite aprovechar mejor sus beneficios. De esta manera, saber usar correctamente la tapa de la olla no solo mejora los resultados de las recetas , sino que evita derrames, reduce riesgos y prolonga su vida útil.

¿Cuál es la función de los agujeros de las tapas de las ollas?

Este pequeño agujero en las tapas de vidrio o metal está diseñado para liberar parte del vapor generado durante la cocción. Así, se evita que la presión aumente demasiado en el interior del recipiente, lo que evita que los líquidos que hierven terminen desbordándose.

El sistema permite una cocción más estable al liberar calor sin perder la temperatura. Para sacarle el máximo provecho se recomienda:

Poner la tapa de forma que el orificio quede libre.

No cubrirlo con repasadore su otros elementos.

No introducir utensilios por el orificio.

Mantener la tapa limpia para evitar que los restos de comida bloqueen la salida de vapor.

Trucos para cocinar con tapa y mejorar el resultado de las comidas

Existen diversos trucos gastronómicos para usar la tapa más allá de evitar salpicaduras. Al conservar mejor el calor, los alimentos se cocinan en menos tiempo y con menor consumo energético.

Se recomienda destapar la olla solo cuando sea necesario, ya que cada vez que se destapa se pierde calor y vapor acumulado. Esto se puede traducir en una cocción más larga y modificar la textura de algunos alimentos.

Otro de los consejos claves es regular la intensidad del fuego una vez que empieza a hervir. En muchas preparaciones no hace falta mantener la hornalla al máximo: bajar la potencia permite conservar la temperatura y reducir el consumo de gas o electricidad.