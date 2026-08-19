Tres personas fueron sancionadas durante un operativo de fiscalización de pesca realizado en Piedra del Águila, Neuquén, luego de que Guardafauna detectara que habían capturado una cantidad de truchas muy superior a la permitida. En total, se decomisaron 32 ejemplares y se confeccionaron tres actas de infracción.

El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde-noche del domingo, en el marco de los controles desplegados durante el fin de semana largo. Personal de la Comisaría 8ª de Piedra del Águila trabajó en conjunto con agentes de Guardafauna de la Provincia de Neuquén en inmediaciones de la hidroeléctrica.

Según detalló la Policía de Neuquén, durante el operativo los efectivos identificaron un vehículo en el que viajaban tres personas que se encontraban realizando actividades de pesca. Al momento de la intervención de los inspectores provinciales, los ocupantes del rodado se mostraron reticentes ante el procedimiento.

Cuántas truchas se pueden pescar en Neuquén

Al revisar la pesca obtenida, los agentes de Guardafauna determinaron que los involucrados habían excedido ampliamente el cupo establecido por la normativa vigente para ese sector y las fechas habilitadas.

La reglamentación permite capturar hasta cinco truchas arco iris por pescador y por jornada. Como se trataba de tres personas, el máximo permitido era de 15 ejemplares en total.

Cuántas truchas se pueden pescar en Neuquén. Unsplash.

Sin embargo, durante el control se encontraron 32 truchas, es decir, 17 más que el límite autorizado y más del doble del cupo correspondiente al grupo.

Como consecuencia, los 32 ejemplares fueron decomisados y se labraron tres actas por infracción a las normas que regulan la actividad de pesca.

El operativo formó parte de los controles realizados por la Policía de Neuquén y Guardafauna en los accesos y sectores próximos a la hidroeléctrica Piedra del Águila, con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de la normativa durante el fin de semana largo.

Cuántas truchas se pueden pescar en Neuquén. Unsplash.

Cuánto podrían pagar de multa por pescar más truchas de las permitidas

En Neuquén, las infracciones contempladas por la Ley Provincial N.º 2539 pueden derivar en multas económicas cuyo monto varía según la falta cometida.

En casos de pesca sin permiso, las sanciones pueden partir de alrededor de $200.000, mientras que exceder el cupo permitido de captura puede generar multas de más de $600.000.

En situaciones consideradas de mayor gravedad, como la pesca o caza furtiva, las sanciones pueden superar los $1.200.000.

El monto final depende de la infracción constatada, la cantidad de ejemplares involucrados y las circunstancias del caso. Por eso, en el operativo realizado en Piedra del Águila, las tres personas podrían afrontar una sanción económica por haber superado ampliamente el cupo permitido.