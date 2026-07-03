Argentina da un paso clave en la modernización militar y recibirá armamento de última generación: pasará a convertirse en un ejército mega poderoso Fuente: Ejército Argentino

Las Fuerzas Armadas Argentinas avanzan con uno de los proyectos de modernización más importantes de los últimos años.

En las próximas semanas llegará al país la primera partida de los nuevos fusiles IWI ARAD, un sistema de armas de fabricación israelí que comenzará a reemplazar de manera progresiva a los históricos FN FAL, utilizados por el Ejército Argentino durante décadas.

Argentina da un paso clave en la modernización militar y recibirá armamento de última generación: pasará a convertirse en un ejército mega poderoso Fuente: Ejército Argentino

El envío inicial contempla alrededor de 1.000 fusiles, que serán distribuidos entre el Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina , según informó Zona Militar.

La incorporación marca el inicio de un programa que busca renovar el armamento individual de las tres fuerzas con tecnología de última generación .

Llegan los primeros fusiles IWI ARAD para las Fuerzas Armadas

La compra fue realizada de forma conjunta bajo la coordinación del Estado Mayor Conjunto (EMCO), siguiendo el esquema adoptado para modernizar el armamento portátil de las tres fuerzas militares.

Argentina da un paso clave en la modernización militar y recibirá armamento de última generación: pasará a convertirse en un ejército mega poderoso Fuente: Defensa.com

Aunque todavía no trascendió cuántos fusiles recibirá cada institución, el primer lote será repartido entre:

Ejército Argentino.

Armada Argentina.

Fuerza Aérea Argentina.

Antes de que entren en servicio operativo, cada fuerza llevará adelante sus propias pruebas y verificaciones para comprobar el desempeño del nuevo sistema de armas y confirmar que cumple con los requisitos específicos de cada institución.

Estas evaluaciones forman parte del procedimiento habitual previo a la incorporación definitiva de cualquier equipamiento militar.

Cómo son los nuevos fusiles IWI ARAD que reemplazarán al FAL

Los nuevos fusiles pertenecen a la familia ARAD, desarrollada por la empresa israelí Israel Weapon Industries (IWI), una de las principales fabricantes de armamento militar del mundo.

Argentina da un paso clave en la modernización militar y recibirá armamento de última generación: pasará a convertirse en un ejército mega poderoso Fuente: Ejército Argentino

El sistema fue seleccionado luego de un extenso proceso de evaluación técnica realizado en conjunto por las tres Fuerzas Armadas argentinas.

La familia ARAD está disponible en dos versiones:

ARAD 7 , calibre 7,62 milímetros.

ARAD 5, calibre 5,56 milímetros.

Su diseño modular permite adaptarse a distintos escenarios operativos y facilita la incorporación de accesorios como miras ópticas, dispositivos de puntería y otros elementos utilizados por las fuerzas modernas.

La inversión argentina para reemplazar al histórico FAL

La llegada de los IWI ARAD representa el comienzo del reemplazo progresivo del FN FAL, un fusil que acompañó a las Fuerzas Armadas Argentinas durante varias generaciones y que se convirtió en uno de los símbolos del equipamiento militar nacional.

El cambio no será inmediato ya que el programa contempla una incorporación gradual del nuevo armamento, por lo que ambos sistemas convivirán durante un tiempo mientras avanzan las entregas previstas.