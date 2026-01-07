Construyen el tren submarino de alta velocidad más largo del mundo: irá debajo del océano y conectará dos continentes en minutos

Durante todo enero, un tren fundamental para la movilidad diaria en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejará de circular, obligando a pasajeros habituales a reorganizar sus recorridos en pleno verano.

Se trata del Tren Universitario de La Plata, cuyo servicio quedará interrumpido desde el 1° de enero hasta el 1° de febrero inclusive, según confirmó Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA).

La suspensión será total y se extenderá a lo largo de todo el mes, sin servicios alternativos ferroviarios durante ese período.

Suspenden una línea de tren en el AMBA

Desde la empresa explicaron que la decisión responde a la necesidad de realizar trabajos de acondicionamiento profundo en el material rodante, una intervención que no puede llevarse adelante con las formaciones en circulación.

Tren La Plata

Las tareas estarán enfocadas en los cochemotores Nohab, unidades de origen sueco fabricadas en 1948, que fueron incorporadas al sistema local tras ser adquiridas de segunda mano a los ferrocarriles de Portugal hace más de 20 años.

Se trata de trenes históricos, pero que requieren revisiones técnicas periódicas para garantizar condiciones de seguridad.

Entre los trabajos previstos figuran intervenciones sobre los bogies, el sistema que permite el desplazamiento de los coches, con revisión de cabezales, resortes y piezas clave. Además, se avanzará en la reparación de fisuras detectadas en el material y en una verificación completa del motor.

Cuál es el recorrido del Tren Universitario

El Tren Universitario cumple un rol estratégico en la ciudad de La Plata. A lo largo de más de 9 kilómetros, conecta la Estación La Plata (1 y 44) con el Hospital San Juan de Dios, en la zona de 72 y 120/71.

Durante su trayecto atraviesa puntos neurálgicos del entramado urbano y académico, con paradas cercanas a facultades como Arquitectura, Informática, Medicina y Periodismo, además de zonas emblemáticas como Circunvalación y Meridiano V.

Según explicaron desde SOFSA, el mes de enero fue elegido por tratarse de un período de menor demanda, coincidente con el receso de actividades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). La empresa sostiene que este contexto permite realizar las tareas sin afectar el normal desarrollo del ciclo lectivo.

El mismo criterio ya fue aplicado recientemente en otros servicios ferroviarios del AMBA, como el ramal Tigre de la línea Mitre, que también tendrá una interrupción prolongada durante el verano.

Obras en pausa

Más allá del mantenimiento anunciado, desde el sector ferroviario reconocen que otros planes de mejora quedaron en pausa.

Iniciativas como la extensión del recorrido hasta Gambier o los trabajos de señalamiento en el ramal no avanzarán por el momento, ya que fueron excluidos del esquema de “emergencia ferroviaria”.

Estas obras formaban parte de una licitación lanzada en 2021 y adjudicada a la empresa Autotrol, pero finalmente quedaron canceladas, al menos en el corto plazo.