Como parte de un acuerdo de cooperación bilateral, el Gobierno de China ha proporcionado a Costa Rica un total de seis autobuses eléctricos. Esta iniciativa, que se dirige al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), tiene el propósito de asistir a la nación centroamericana en su evolución hacia un sistema de transporte público más limpio y sostenible.

Dicha donación no se restringe únicamente a los vehículos, sino que también contempla intercambios técnicos y capacitación para el personal costarricense que se encargará de la operación y mantenimiento de las unidades, de acuerdo a lo declarado por la Cancillería de Costa Rica.

Tecnología y prestaciones de los autobuses eléctricos

Cada unidad tiene capacidad para 83 pasajeros y está equipada con una batería de 350 kilovatios hora. El tiempo de recarga estimado es de dos horas y la autonomía promedio alcanza los 300 kilómetros por carga, de acuerdo con la información oficial.

Desde el punto de vista ambiental, estos vehículos representan un avance significativo: no generan contaminación sonora y emiten un 98% menos de gases contaminantes en comparación con un autobús diésel convencional, según datos de la Cancillería costarricense, citados por EFE.

Gobierno de China dona seis autobuses eléctricos a Costa Rica para transporte sostenible (foto: archivo).

¿Qué tipos de rutas son adecuados?

Las unidades han sido concebidas para funcionar fuera del área metropolitana y facilitar el traslado de empleados hacia zonas francas. Asimismo, se utilizarán para investigar modelos de negocio que promuevan la adopción de tecnologías sostenibles en el transporte de individuos, conforme a lo indicado por la Cancillería.

Facilitación del traslado de empleados hacia zonas francas.

Investigación de modelos de negocio sostenibles en transporte.

Gobierno de China dona seis autobuses eléctricos a Costa Rica para transporte sostenible (foto: archivo).

Así planea Costa Rica descarbonizarse para 2050

Costa Rica se propone ser un país descarbonizado para el año 2050. En este contexto, avanza decididamente hacia la implementación de energías limpias en diversos sectores, priorizando especialmente el transporte público.

El vicecanciller costarricense, Alejandro Solano, expresó su agradecimiento al embajador chino, Tang Heng, por su gesto de cooperación y subrayó la intención de Costa Rica de fortalecer y profundizar los vínculos con China.

Así se consolidó la relación bilateral en 2007

Costa Rica y China establecieron relaciones diplomáticas en 2007, tras la decisión del país centroamericano de romper vínculos con Taiwán. Desde ese momento, la cooperación entre ambas naciones ha experimentado un crecimiento constante.

La llegada de los autobuses eléctricos inicia un nuevo capítulo en esta historia de cooperación, materializando la ambición costarricense por un transporte público más limpio y eficiente.

Entre los proyectos más sobresalientes de esta relación se encuentran: