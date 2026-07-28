Cuál es la única construcción humana que puede verse desde el espacio.

Durante mucho tiempo circuló una de las afirmaciones más famosas sobre las grandes obras de la humanidad: que la Gran Muralla China podía distinguirse desde el espacio. Sin embargo, esa idea no es correcta. Aunque se trata de la estructura artificial más extensa del planeta, su ancho reducido y el color similar al del terreno que la rodea hacen que sea prácticamente imposible identificarla a simple vista desde la órbita terrestre.

Las pirámides de Giza tampoco cumplen con ese mito. A pesar de su enorme valor histórico y arquitectónico, su tamaño es demasiado pequeño en comparación con la escala terrestre y sus tonos se mezclan con el paisaje desértico, por lo que no destacan desde el espacio sin ayuda de instrumentos.

La impresionante construcción humana que se destaca desde la órbita terrestre

Entonces, ¿existe alguna obra creada por el ser humano que realmente pueda verse desde el espacio? La respuesta es sí, pero no se encuentra en China ni en Egipto. Se trata del conocido Mar de Plástico de Almería, en España, una enorme extensión de invernaderos que transformó por completo el paisaje de la costa mediterránea.

Ubicados en el sureste de la península ibérica, estos invernaderos ocupan alrededor de 30.000 hectáreas y forman una gigantesca superficie cubierta por techos plásticos de color blanco. Su capacidad para reflejar la luz solar hace que resalten como una gran mancha brillante cuando se observan desde grandes alturas.

Mar de Plástico de Almería, España. X @_NOALCOMUNISMO

El fenómeno agrícola que creó una “mancha blanca” visible desde el espacio

La enorme concentración de estructuras, construidas prácticamente unas junto a otras, convirtió a esta zona en una de las imágenes terrestres más llamativas captadas por satélites y astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI).

Más que una curiosidad visual, el Mar de Plástico representa una de las mayores transformaciones agrícolas de Europa. Gracias a este sistema de cultivo bajo invernadero, la región puede producir frutas y verduras durante gran parte del año, incluso fuera de temporada, para abastecer mercados nacionales e internacionales.

Mar de Plástico de Almería, España. X @_NOALCOMUNISMO

Una megaobra agrícola que cambió la economía de una región

Detrás de esa enorme superficie blanca hay décadas de desarrollo tecnológico aplicado al campo. Los invernaderos de Almería se convirtieron en un motor económico clave para la zona, al combinar innovación, producción intensiva y una estrategia agrícola capaz de competir en los mercados europeos.

Así, lejos de las construcciones históricas más famosas del mundo, una red de invernaderos es la que logró algo que muchas maravillas arquitectónicas no pudieron: convertirse en una estructura humana claramente visible desde el espacio.