Durante años, el potus fue una presencia casi obligada en hogares y oficinas. Su resistencia, facilidad de mantenimiento y capacidad para adaptarse a distintos ambientes lo convirtieron en la opción preferida para quienes deseaban añadir verde sin demasiadas complicaciones .

Aunque no es una novedad en el mundo de la jardinería, su popularidad se disparó gracias a su estética llamativa y a lo sencilla que resulta de mantener.

Sin embargo, en los últimos tiempos comenzó a crecer el interés por otras especies que ofrecen un impacto visual mayor sin perder esa practicidad que muchos buscan en una planta de interior. En ese escenario aparece una protagonista que gana cada vez más espacio en la decoración: la Monstera deliciosa.

La planta que muchos prefieren como alternativa al potus.

Una de las razones por las que la monstera comenzó a resaltar es su destacada presencia visual. A diferencia del potus, que presenta hojas pequeñas y colgantes, esta especie se distingue por sus hojas amplias con aberturas naturales, confiriéndole un aspecto singular.

Este rasgo la convierte en un elemento decorativo por sí mismo. Muchas personas la emplean como pieza central en el living, el dormitorio o incluso en espacios laborales. En vez de usar múltiples macetas, una sola monstera puede transformar completamente un rincón del hogar.

Además, su estética se integra adecuadamente con tendencias actuales en interiorismo, especialmente en ambientes minimalistas o con inspiración natural.

Monstera: cuidado sencillo y adaptable para principiantes

A simple vista puede parecer delicada, pero su mantenimiento resulta bastante sencillo. La monstera se adapta bien a ambientes interiores con luz indirecta y no requiere riegos constantes.

Tampoco exige fertilizantes complejos ni condiciones excesivamente estrictas. Por ello, constituye una excelente opción, incluso para quienes comienzan a tener plantas en el hogar.

De hecho, uno de los consejos más frecuentes de especialistas consiste en evitar el exceso de agua. Lo ideal es regarla únicamente cuando el sustrato esté seco. Con ese cuidado básico, suele crecer sin mayores problemas.

Sin embargo, es recomendable evitar la exposición prolongada al sol directo y los cambios bruscos de temperatura, ya que podrían afectar el desarrollo de sus hojas.

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Por qué la planta de interior mejora la decoración y la calidad del ambiente

Además de presentar facilidad de mantenimiento, esta planta posee un notable valor estético. Sus hojas amplias contribuyen con volumen y una sensación de frescura que transforma la percepción del espacio.

Por esta razón, se observa un incremento en su presencia en salones, entradas de casas y oficinas. Con una sola planta, es posible generar un impacto decorativo significativo sin necesidad de añadir numerosos elementos.

Otro aspecto que incrementa su popularidad es su capacidad de, al igual que otras plantas de interior, mejorar la calidad del ambiente. Varios estudios indican que algunas especies pueden ayudar a filtrar compuestos presentes en el aire, como el benceno o el formaldehído.

Plantas alternativas que también pueden sustituir al potus

La planta denominada potus continúa siendo apreciada por su robustez, sin embargo, ha dejado de ser la única protagonista en el ámbito de la jardinería interior. Con su estética tropical y su mantenimiento sencillo, la monstera se establece cada vez más como una de las opciones privilegiadas para aquellos que desean actualizar la decoración del hogar con un matiz natural.

Quienes se encuentran en la búsqueda de alternativas al potus suelen contemplar otras especies que combinan estética y bajo mantenimiento:

Dracaena trifasciata (conocida como lengua de suegra): muy resistente y adaptable a diversos entornos.

Calathea orbifolia: se distingue por sus hojas decorativamente diseñadas.

Ficus lyrata: brinda un toque de elegancia gracias a sus grandes y llamativas hojas.

Zamioculcas zamiifolia: tolera escasa luz y precisa de muy poco riego.

Dypsis lutescens: una palmera interior que proporciona volumen y frescura.

Monstera deliciosa: la planta ideal para un hogar acogedor

Durante los últimos meses, han surgido nuevas variedades de monstera que presentan diferentes patrones de hojas. Estas innovaciones permiten personalizar aún más la decoración de los espacios interiores.

Además, su capacidad para purificar el aire atrae a quienes buscan un hogar más saludable. Las plantas de interior, como la monstera, aportan bienestar y estilo a cualquier entorno.