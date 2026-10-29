Halloween está cada vez más cerca y este jueves 29 de octubre es el último día para acceder a una promoción especial en artículos de decoración temática. La propuesta alcanza productos seleccionados y ofrece un descuento importante para quienes todavía buscan preparar la casa para la celebración.

La promoción contempla un 40% de descuento en un pago en decoración de Halloween. El beneficio puede utilizarse abonando con efectivo, débito o crédito, de acuerdo con las condiciones establecidas para la acción.

Qué incluye el descuento de Halloween

La propuesta está orientada a artículos de decoración de Halloween, una categoría que suele ganar protagonismo durante los últimos días de octubre. Desde elementos para ambientar distintos espacios hasta accesorios vinculados con la celebración, la selección permite sumar detalles temáticos sin necesidad de esperar a último momento.

La promoción termina hoy, 29 de octubre. Por eso, quienes tengan previsto comprar decoración para una reunión, una fiesta o simplemente para ambientar el hogar durante Halloween todavía cuentan con esta jornada para aprovechar el descuento.

Decoraciones de Halloween. (Foto: Archivo). Vladimir Vladimirov

Otras promociones que siguen vigentes

Más allá de la acción específica por Halloween, hay otras promociones que continúan durante los primeros días de noviembre. Hasta el domingo 1 de noviembre, por ejemplo, se ofrecen distintas alternativas para renovar productos del hogar.

En heladeras, lavarropas, aires acondicionados, termotanques, cocinas y lavavajillas, hay hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos o hasta 20% de descuento en un pago exclusivo para Comunidad Coto. También se ofrece hasta un 40% de descuento en un pago en productos seleccionados de electrodomésticos.

Televisores y productos de ventilación

Las opciones también alcanzan la tecnología y los productos relacionados con las temperaturas más altas. En televisores LED, la promoción contempla 12 cuotas sin interés con todos los bancos o 15% de descuento en un pago exclusivo para Comunidad Coto.

Por otra parte, los productos de ventilación cuentan con 20% de descuento y 6 cuotas sin interés con todos los bancos. Estas promociones tienen vigencia hasta el domingo 1 de noviembre.

Así, mientras la promoción de Halloween llega hoy a su último día, todavía quedan disponibles durante el fin de semana distintas alternativas de financiación y descuentos para compras vinculadas al hogar y la tecnología.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.