Una mano sostiene billetes sobre un edificio de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para noviembre de 2026, que llegará con un aumento del 1,93%.

Los depósitos comenzarán el miércoles 11 y se extenderán hasta el miércoles 25, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario, tal como se hace habitualmente.

Con la actualización, también cambiarán los montos que recibirán las familias, aunque el organismo mantendrá la retención del 20% del haber total.

ANSES confirmó el calendario de pagos de la AUH en noviembre

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo cobrarán durante diez jornadas, según la terminación de su DNI.

Edificio de ANSES. ANSES.

El cronograma contempla los feriados nacionales de noviembre y establece las siguientes fechas para acceder a la prestación.

DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre.

DNI terminados en 2: viernes 13 de noviembre.

DNI terminados en 3: lunes 16 de noviembre.

DNI terminados en 4: martes 17 de noviembre.

DNI terminados en 5: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminados en 6: jueves 19 de noviembre.

DNI terminados en 7: viernes 20 de noviembre.

DNI terminados en 8: martes 24 de noviembre.

DNI terminados en 9: miércoles 25 de noviembre.

Desde el inicio del calendario, los beneficiarios podrán consultar sus liquidaciones a través de Mi ANSES, con el número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, para verificar los importes correspondientes y la fecha de acreditación.

Cuánto cobran los titulares de la AUH con el aumento de noviembre

La actualización del 1,93% responde a la inflación de septiembre, informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con este ajuste, el monto general de la AUH pasará de $ 156.588 a $ 159.611 por hijo.

Sin embargo, ANSES retiene el 20% de la prestación hasta que se acredite el cumplimiento de los requisitos correspondientes. Por eso, los importes quedarán distribuidos de la siguiente manera.

AUH por menor de edad: $ 159.611 en total, con un pago mensual directo de $ 127.688,80 y una retención de $ 31.922,20.

AUH por hijo con discapacidad: $ 519.704, con un depósito directo de $ 415.763,20 y una retención de $ 103.940,80.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados

Para el mes de noviembre, el calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados quedó establecido de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que no superan la mínima

Miércoles 11 de noviembre: DNI terminados en 0.

Jueves 12 de noviembre: DNI terminados en 1.

Viernes 13 de noviembre: DNI terminados en 2, 3 y 4.

Lunes 16 de noviembre: DNI terminados en 5.

Martes 17 de noviembre: DNI terminados en 6.

Miércoles 18 de noviembre: DNI terminados en 7.

Jueves 19 de noviembre: DNI terminados en 8.

Viernes 20 de noviembre: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superan la mínima