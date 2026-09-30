El mercado despide un septiembre para el olvido: ¿qué afectó a las acciones y los bonos?

El Banco Central compró este miércoles u$s 160 millones en el mercado de cambios, en su intervención más alta desde el 24 de julio. Entre el martes y hoy, se alzó con u$s 230 millones, lo que elevó las compras de septiembre a u$s 473 millones.

Sin embargo, las reservas brutas internacionales cayeron a u$s 46.090, su menor nivel desde fines de junio.

Las tenencias del Central cayeron u$s 1392 millones con respecto a la jornada anterior. El retroceso se debió a un movimiento habitual a fin de mes, cuando los bancos cierran posiciones y ajustan los encajes de las cuentas corrientes en moneda extranjera.

Desde que comenzó el año, las reservas subieron u$s 4925 millones, principalmente por la compra de divisas en el mercado de cambios, que llevó a la entidad a adquirir u$s 14.578 millones desde el 5 de enero.

Así, superó con amplitud la meta que se impuso de comprar u$s 10.000 millones en 2026.

Sin embargo, en los últimos meses desaceleró el ritmo de compras por la caída estacional en la oferta de dólares. En agosto había sumado u$s 770 millones, mientras que en septiembre esa cifra cayó a u$s 473 millones, el menor nivel mensual desde que comenzó el año.

En el CFO Summit 2026, organizado por El Cronista, el ministro de Economía, Luis Caputo, estimó que este año comprarán u$s 20.000 millones, por lo que el BCRA contará en 2027 con una “bazuca de reservas”, como la definió el presidente Javier Milei.