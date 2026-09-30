Los cuadrados rojos y amarillos que aparecen en algunos vehículos pueden pasar desapercibidos para otros conductores, aunque tienen un significado importante a la hora de circular por la calle.

Muchas veces, estas señales generan dudas entre quienes las ven, ya que no se trata de una simple calcomanía decorativa. Luca Micheletti, productor de seguros, explicó en sus redes sociales qué indican y por qué es importante reconocerlas.

Qué significa la calcomania con cuadrados rojos y amarillos que llevan algunos autos. Gemini IA.

Qué significa la calcomanía con cuadrados rojos y amarillos que llevan algunos autos

“Si ves un auto con cuadrados rojos y amarillos como estos, no le toques bocina”, explicó Micheletti al comienzo del video. Según detalló, se trata de una identificación que permite advertir que el vehículo es conducido por una persona sorda o hipoacúsica.

La señal puede estar ubicada tanto en la parte trasera como en la delantera del automóvil.

Por qué no hay que tocar bocina en estos casos

La identificación busca advertir a otros conductores que la persona al volante puede no escuchar determinados sonidos durante la conducción, como una bocina, una sirena o alguna otra señal de advertencia.

“Esa persona puede no escuchar ni la bocina, ni una sirena, ni cualquier advertencia sonora mientras maneja”, explicó Micheletti.

Por este motivo, ante la necesidad de llamar la atención del conductor de uno de estos vehículos, recomendó utilizar señales visuales, como las luces, en lugar de depender exclusivamente de sonidos.

Qué significa la calcomania con cuadrados rojos y amarillos que llevan algunos autos. Gemini IA.

El productor de seguros también contó que había visto esta identificación en varias oportunidades sin conocer su significado y planteó que puede ocurrirle lo mismo a otros conductores.

Cómo actuar al encontrarse con uno de estos vehículos

Una vez reconocida la señal, los demás conductores pueden tener en cuenta que las advertencias sonoras podrían no ser percibidas por quien está al volante. Por eso, ante una situación que requiera llamar su atención, las señales visuales pueden resultar más adecuadas.

El objetivo de esta identificación es facilitar la comunicación entre los distintos usuarios de la vía pública y contribuir a una circulación más segura, especialmente en situaciones en las que una advertencia mediante sonidos no sea efectiva.