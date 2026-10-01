El consorcio Argentina LNG firmará el próximo 26 de noviembre la decisión final de inversión (FID) del megaproyecto que busca convertir al país en un exportador de gas natural licuado.

“El próximo 26 de noviembre firmaremos el FID (Decisión Final de Inversión) del proyecto Argentina LNG”, afirmó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, desde París, donde participó del panel “Proyecto Argentina GNL: la mayor inversión en la historia del país” junto a sus socias, la italiana Eni y XRG, el brazo internacional de la emiratí ADNOC.

La fecha representa un hito clave para la iniciativa, ya que la concreción del FID habilitaría el inicio de las obras en febrero de 2027, tal como anticipó El Cronista.

“De esta manera, Argentina dejará de ser solamente un país con enormes recursos para convertirse en un proveedor confiable de energía para el mundo. Hoy ya no estamos hablando solamente de potencial. Estamos haciendo que los proyectos sucedan”, posteó luego el presidente de YPF en su cuenta de X.

El proyecto contempla la producción de gas de Vaca Muerta, su transporte hasta la costa de Río Negro y la licuefacción mediante unidades flotantes para abastecer mercados internacionales.

El plan integral demanda inversiones estimadas en u$s 51.000 millones, de los cuales alrededor de u$s 30.000 millones se desembolsarían durante los primeros cuatro años posteriores al FID. Además, la iniciativa podría generar hasta 40.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos y exportaciones por unos u$s 10.000 millones anuales una vez que entre en operación

Según explicó Marín, el consorcio ya avanzó en la búsqueda de compradores y mantiene negociaciones para cerrar contratos de venta de GNL en Asia y Europa.

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