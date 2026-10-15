Desenchufar los equipos es la medida más efectiva para evitar que se quemen durante un temporal.

Las tormentas eléctricas pueden poner en riesgo los electrodomésticos de la casa por las descargas atmosféricas y las variaciones de tensión.

Para reducir los daños, los organismos oficiales recomiendan desenchufar los equipos eléctricos y mantenerse alejado de ellos mientras dure el temporal.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) advierte que los picos de tensión relacionados con los cortes y la rehabilitación del suministro en cortos períodos de tiempo pueden provocar daños, en ocasiones irreparables, en distintos aparatos.

Qué electrodomésticos hay que desenchufar durante una tormenta eléctrica

El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) aconseja desconectar los artefactos eléctricos y mantenerse alejado de ellos durante una tormenta eléctrica.

Entre los equipos que conviene desconectar preventivamente se encuentran:

Televisores.

Computadoras e impresoras.

Cargadores de celulares y tablets.

Equipos de audio.

Routers y módems.

Heladeras y lavarropas.

Estufa eléctrica y caloventores.

Microondas, cafeteras y tostadoras.

Por qué las tormentas eléctricas pueden dañar los aparatos de la casa

Los rayos y los cortes de luz pueden generar picos de tensión que dañan los aparatos conectados. Fuente: Freepik

Los rayos son descargas de electricidad atmosférica que pueden generar riesgos para las personas y las instalaciones.

Durante un temporal, además, pueden producirse interrupciones del servicio y alteraciones en el suministro eléctrico.

Un pico de tensión es un aumento brusco y muy breve del voltaje de la red eléctrica, por encima de los 220 voltios habituales en los hogares: puede originarse por la caída de un rayo, por un corte de luz o por el regreso del suministro. Aunque dura una fracción de segundo, ese exceso de energía puede dañar, a veces de forma irreparable, los componentes de los aparatos conectados.

El ENRE advierte que los picos de voltaje pueden aparecer antes y, principalmente, después de un corte de luz. Estas variaciones pueden afectar los componentes de los aparatos que permanecen conectados a la red.

Por eso, también es importante tomar recaudos cuando se interrumpe el servicio y antes de volver a utilizar los dispositivos una vez restablecida la electricidad.

Qué hacer cuando vuelve la luz para evitar que se quemen los electrodomésticos

La rehabilitación del suministro es otro momento en el que hay que prestar atención.

Según el ENRE, hay tres medidas principales para reducir el riesgo de daños durante un corte de luz:

Desenchufar: desconectar computadoras, televisores, cargadores, impresoras y otros aparatos eléctricos en uso, siempre que sea seguro.

Apagar: bajar los interruptores de luz para proteger las lámparas frente a posibles variaciones de tensión. El organismo señala que puede dejarse una sola encendida para advertir cuándo regresa el servicio.

Esperar: una vez restituido el suministro, hay que aguardar al menos tres minutos antes de volver a enchufar los dispositivos.

También es recomendable reconectar los aparatos de manera gradual para evitar una sobrecarga de la red eléctrica.

Qué hay que hacer durante una tormenta eléctrica

Más allá de desconectar los dispositivos, el SINAGIR recomienda adoptar otras medidas de seguridad para evitar accidentes dentro de casa.

Durante una tormenta eléctrica, es importante:

Permanecer en una construcción cerrada , como una vivienda o un edificio.

Mantenerse alejado de los artefactos eléctricos enchufados.

Evitar bañarse, lavarse las manos o lavar ropa y platos , ya que las cañerías pueden conducir la electricidad de los rayos.

No utilizar teléfonos con cable.

Evitar las actividades al aire libre y mantenerse alejado de ventanas y puertas abiertas.

Tener una linterna a mano ante la posibilidad de un corte de luz.

Si el agua ingresa en la vivienda, no hay que manipular aparatos enchufados ni tocar instalaciones mojadas.

Ante una situación de riesgo eléctrico, la prioridad es mantenerse alejado y solicitar asistencia.