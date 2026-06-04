Mairena del Aljarafe se prepara para recibir el que promete ser uno de los centros comerciales más ambiciosos del sur de España.

El Nuevo Bulevar de Mairena albergará su primer parque comercial, un desarrollo impulsado por la empresa Gestión y Desarrollo Deal S.L. que convertirá esta zona en un referente de comercio y ocio en el Aljarafe sevillano.

El nuevo centro comercial que llega al sur de españa

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El nuevo centro comercial del Nuevo Bulevar de Mairena del Aljarafe se establecerá sobre una parcela de 7000 metros cuadrados con una edificabilidad total de 10.400 metros cuadrados.

De estos, 4500 metros cuadrados estarán dedicados exclusivamente a uso comercial, distribuidos en la planta baja con locales destinados a alimentación, retail y bazar, además de dos locales específicos para la restauración.

El modelo comercial se fundamenta en el alquiler de los espacios y la promotora ya sostiene negociaciones avanzadas con diversos operadores interesados, lo que asegura una oferta variada y atractiva desde el inicio.

Los principales espacios del centro comercial: hotel y aparcamiento disponible

Una de las grandes innovaciones de este parque comercial es la integración de un hotel de dos estrellas con casi 100 habitaciones (exactamente 96), que se localizará en la primera planta del complejo, justo sobre los locales comerciales. Esta fusión de comercio y hospedaje transforma al proyecto en una propuesta singular en la región, adecuada tanto para residentes como para visitantes.

El aparcamiento no se queda atrás: dispondrá de más de 200 plazas (concretamente 208) en la planta sótano, facilitando un acceso cómodo y rápido. La ubicación es estratégica, entre las Avenidas del Jardinillo y Albert Einstein, muy cerca de la Avenida de las Civilizaciones, en el epicentro del Nuevo Bulevar, un barrio residencial en continuo crecimiento donde ya residen miles de vecinos y que sigue expandiéndose.

¿Cuándo abre el nuevo centro comercial? Fecha de inauguración y detalles clave

Respecto al calendario, el estudio de detalle ha recibido aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento. En la actualidad, se encuentra a la espera de la obtención de la licencia de obras, un procedimiento que podría resolverse en un plazo de tres a cuatro meses.

Las obras están proyectadas para iniciar a finales de 2026, contemplando un plazo de ejecución aproximado de 16 meses. De este modo, la inauguración del parque comercial del Nuevo Bulevar se encuentra programada para la primavera de 2028.

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El complejo se enfoca en familias que buscan calidad, privacidad y bienestar, con viviendas luminosas que cuentan con amplios jardines privados (posibilidad de piscina), porche, grandes ventanales y distribuciones versátiles.

Se ubica a solo 10 minutos de Sevilla, con excelentes conexiones por carretera y Metro Línea 1, rodeado de zonas verdes, parques, colegios, instalaciones deportivas y espacios de ocio, ofreciendo un entorno tranquilo y moderno ideal para la vida familiar.

Mairena Nuevo Bulevar es una promoción exclusiva de 16 chalets pareados y adosados de 4 dormitorios situada en el sector SR-4 de Mairena del Aljarafe (Sevilla), uno de los municipios más demandados del área metropolitana.

Las viviendas incluyen 3 baños y garaje privado para 1 o 2 vehículos según el tipo. Los precios parten desde 338.000 € + IVA para los adosados (143 m² construidos) hasta 370.000 € y 380.000 € + IVA para los pareados (hasta 151 m²). El proyecto cuenta con zonas comunes ajardinadas y área infantil.