Tras años de abandono, pavimentan una importante ruta del interior argentino para conectarla a un importante destino turístico. Foto: argentina.gob.ar

Después de décadas de abandono y un camino de tierra complicado en épocas de lluvia, Misiones avanza con la pavimentación de la Ruta Provincial 15. Se trata del tramo que va desde el paraje Cuatro Bocas hasta el acceso a Guaraipo (Montecarlo).

Esta obra histórica, financiada con casi $ 10 mil millones a través del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, representa un antes y un después para la conectividad del centro-norte de la provincia. Así, unirá la zona con la Ruta 12, la principal vía hacia las Cataratas del Iguazú.

Tras años de abandono, pavimentan una importante ruta del interior argentino para conectarla a un importante destino turístico. Foto: Canal 12

¿Cómo avanza la obra en esta ruta provincial?

El gobernador Hugo Passalacqua realizó gestiones directas ante Nación en junio de 2025 para priorizar el financiamiento. De esta manera, Misiones adhirió a la Ley Nacional N.º 24.855 y aprobó un convenio que permite canalizar $ 9.911.714.463 para la construcción de la obra básica y el pavimento.

Justamente, esta carretera lleva más de 18 años siendo un reclamo constante de productores, vecinos y municipios de la zona. Y es que los tramos de tierra se volvían impracticables con lluvias, afectando gravemente el transporte de yerba mate, tabaco, producción agrícola y el acceso diario de cientos de familias.

Entre las zonas más problemáticas estaban las localidades misioneras de Montecarlo, El Soberbio y colonias cercanas exigían una solución definitiva que ahora, gracias a gestiones provinciales, comienza a concretarse.

Los beneficios clave para la economía local y turística

La pavimentación integra esta ruta al circuito turístico regional de Misiones, facilitando el acceso a destinos de naturaleza y aventura. Tanto Montecarlo como Guaraipo se benefician directamente, mejorando la llegada a atractivos como balnearios, senderos de selva y cercanía con otros puntos turísticos del norte provincial (Ruta 12 como arteria principal hacia Puerto Iguazú, Eldorado y más).

Con una mejor transitabilidad incluso en días de lluvia, se espera un aumento en el flujo de visitantes que buscan experiencias en la selva misionera, saltos, reservas y producción sostenible.