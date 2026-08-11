El encarecimiento de los alquileres, el aumento de los costes de construcción tradicional y la creciente necesidad de soluciones habitacionales más flexibles han impulsado la popularidad de las casas prefabricadas en España.

Estas viviendas antes presentaban una mala reputación por la imposibilidad de personalizarse o el debate en torno a la durabilidad de sus materiales de construcción. No obstante, gracias a la tecnología y la optimización de recursos, hoy esto ha cambiado y se destacan por su rapidez de montaje, su eficiencia energética y, sobre todo, su coste más reducido.

Recientemente, se ha viralizado una casa prefabricada modular plegable de dos plantas que se puede encontrar en Amazon por alrededor de 12.000 euros. Este modelo no solo se presenta como una solución habitacional económica, sino también como una alternativa real para quienes buscan una vivienda secundaria, un alojamiento turístico rural o incluso una residencia principal alejada de la ciudad.

El fabricante, de origen chino, la define como apta para “vivienda familiar, alojamiento turístico o casa de campo”, lo que refuerza su carácter polivalente.

El interior de la casa prefabricada ofrecida en Amazon. Amazon

Casa prefabricada plegable: medidas, materiales y diseño modular

Esta vivienda modular plegable tiene uno de los rasgos más llamativos del mercado actual: su sistema de despliegue compactado. La estructura se transporta completamente plegada, lo que minimiza las complicaciones logísticas durante el envío. Una vez en el terreno, el módulo se despliega hasta adoptar su configuración definitiva en un proceso de montaje diseñado para no requerir maquinaria pesada ni conocimientos técnicos avanzados.

Las características principales del modelo incluyen una estructura de acero tratado para evitar la corrosión y prolongar la vida útil, un diseño de dos plantas con distribución flexible que permite habilitar hasta seis dormitorios, y un sistema modular que facilita el transporte, la instalación y la personalización según las necesidades de cada comprador. El aspecto desmontable añade un punto extra de flexibilidad: la vivienda se puede trasladar si en algún momento se requiere cambiar de ubicación.

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Las viviendas prefabricadas desplegables ofrecidas en Amazon por 12.000 euros. Shutterstock

Componentes y proceso de instalación de la casa prefabricada

Uno de los puntos fuertes de esta vivienda portátil es que se entrega con todos los materiales necesarios para el montaje, incluyendo paneles tipo sándwich para el techo y elementos de fachada. La estructura interior permite configurar espacios como dormitorios, baño, cocina y sala de estar según las necesidades de quien la adquiera.

No obstante, el fabricante no especifica la inclusión de mobiliario de cocina ni elementos sanitarios de baño en el precio base, por lo que conviene consultar los detalles exactos del equipamiento incluido antes de realizar el pedido. En palabras del propio fabricante, la vivienda “se adapta fácilmente a tus necesidades”, lo que la convierte en una propuesta flexible tanto para uso personal como comercial.

Su carácter desmontable la hace especialmente atractiva para quienes buscan un refugio en entornos naturales o rurales: puede instalarse en una parcela, utilizarse como alojamiento turístico independiente y trasladarse si las circunstancias cambian.

Una solución flexible, asequible y lista para implementar

Las casas prefabricadas, y en especial esta versión portátil de dos plantas de acero, ofrecen una alternativa interesante frente a los elevados precios del mercado inmobiliario. En este caso, se trata de una unidad compacta, personalizable y sin pretensiones lujosas, pero que “entra dentro de la categoría de casas prefabricadas baratas“, según se indica en su ficha de producto.

No promete ser una solución mágica, pero sí representa una oportunidad para quienes buscan una vivienda accesible, rápida de montar y capaz de adaptarse a distintos entornos. Una opción a tener en cuenta si el presupuesto y la rapidez de instalación son factores clave.