La VTV es obligatoria para poder circular.

Realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) no depende únicamente del estado del motor, los frenos o los neumáticos. Existen varios controles que muchas veces pasan desapercibidos y que pueden provocar el rechazo del vehículo, obligando al conductor a regresar una vez solucionadas las observaciones.

Uno de los puntos que más atención reciben durante la inspección son los elementos de seguridad y emergencia que deben encontrarse dentro del auto. La ausencia de alguno de ellos o su mal estado puede impedir la aprobación de la VTV hasta que se regularice la situación.

Los elementos del interior del vehículo que son obligatorios para aprobar la VTV

Durante la inspección, los verificadores controlan que el vehículo cuente con los principales elementos de seguridad exigidos para circular.

Entre los más importantes se encuentran :

Cinturones de seguridad: deben funcionar correctamente, trabar de manera adecuada y no presentar roturas.

Apoyacabezas delanteros y traseros: tienen que estar instalados y en buenas condiciones para proteger a los ocupantes.

Matafuegos: debe estar vigente, correctamente sujeto y dentro del habitáculo para poder utilizarse en caso de emergencia.

Botiquín de primeros auxilios: se verifica su presencia como parte del equipamiento recomendado de seguridad.

Balizas portátiles: deben encontrarse en el vehículo para señalizar una detención o desperfecto en la vía pública.

Tener la VTV al día es clave para evitar multas.

Estos elementos forman parte del apartado de Seguridad y Emergencia, uno de los ítems obligatorios que se revisan durante la VTV.

Todo lo que inspeccionan durante la Verificación Técnica Vehicular

Además del equipamiento interior, la VTV incluye una revisión integral del vehículo para comprobar que pueda circular de forma segura.

Los principales controles abarcan:

Emisión de gases: se verifica que el vehículo no supere los límites de contaminación permitidos.

Emisión de ruidos: se controla que el nivel sonoro del motor y del escape sea el reglamentario.

Sistema de dirección y tren delantero: se inspecciona el correcto funcionamiento de la dirección y sus componentes.

Sistema de frenos: se evalúa la capacidad de frenado y el estado general del sistema.

Sistema de suspensión: se revisan amortiguadores, resortes y otros componentes que garantizan la estabilidad.

Chasis: se comprueba que la estructura no presente daños que comprometan la seguridad.

Neumáticos: deben tener el dibujo reglamentario y encontrarse en buen estado.

Llantas: se inspeccionan para detectar deformaciones o daños.

Luces: se verifica el funcionamiento de todas las luces obligatorias del vehículo.

Seguridad y emergencia: incluye cinturones, apoyacabezas, matafuegos, botiquín y balizas.

Documentación del vehículo: se controla que toda la documentación obligatoria esté vigente.

Cuánto sale la VTV en CABA en 2026

En la Ciudad de Buenos Aires, el costo actualizado de la Verificación Técnica Vehicular es de:

Autos particulares: $96.968.

Motos: $36.459.

La VTV solo se puede hacer en las plantas autorizadas.

Qué pasa si no se aprueba la VTV

Si el vehículo no aprueba la inspección, el propietario dispone de 60 días hábiles para realizar las reparaciones solicitadas y volver a la misma planta para una reverificación gratuita.