En esta noticia Restauraron el Faro de Alejandría, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo

En las aguas del mar Mediterráneo, un grupo de los mejores arqueólogos ha realizado un tesoro de la Humanidad buscado durante siglos.

Este descubrimiento forma parte del proyecto internacional PHAROS, una colaboración que involucra al Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia, bajo el liderazgo de la arqueóloga Isabelle Hairy, al Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, así como a la Fundación Dassault Systèmes.

La investigación reveló 22 bloques de gran tamaño que una vez pertenecieron al legendario Faro de Alejandría, el cual ha estado sumergido durante siglos en las profundidades del puerto oriental de Egipto.

La misión de la operación consiste en escanear los elementos hallados con el fin de reconstruir digitalmente la estructura milenaria, considerada una de las 7 maravillas del viejo mundo.

Se trata de una pieza histórica. Imagen creada con ChatGPT

Restauraron el Faro de Alejandría, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo

Si bien las ruinas hundidas eran visibles desde 1968 , hace más de dos décadas se lleva a cabo un trabajo arqueológico sistemático. En 1994, el arqueólogo francés Jean-Yves Empereur dirigió una exploración a gran escala, documentando más de 3300 objetos, incluyendo esfinges, obeliscos, columnas y bloques de granito.

Los bloques fueron rescatados luego de 3 décadas de investigaciones submarinas, iniciadas por Yves Empereur, quien identificó los primeros vestigios del faro sumergido. Actualmente, con nueva tecnología, el equipo logró recuperar las piezas más significativas.

Entre los elementos extraídos hay dinteles, jambas, umbrales y losas de pavimento, con pesos que alcanzan entre 70.000 y 80.000 kilos cada uno. Estas piezas formaban parte de la entrada monumental del Faro, cuya arquitectura combinaba técnicas egipcias y griegas.

Reconstrucción digital de más de 100 estructuras marinas escaneadas en una década

Más de 100 de estos fragmentos arquitectónicos han sido escaneados digitalmente en el fondo marino durante la última década.

Para complementar la reconstrucción digital, un equipo de expertos, que incluye historiadores, arqueólogos, numismáticos y arquitectos, realiza una recopilación que incluye descripciones y representaciones antiguas de la torre.

Cada uno de estos bloques, que pesan hasta 80 toneladas, será escaneado mediante fotogrametría detallada. Los especialistas de la Fundación Dassault Systèmes analizarán digitalmente y reposicionarán virtualmente los bloques como si fueran piezas de un vasto rompecabezas arqueológico.

El descubrimiento es una de las piezas más importantes.

La historia y el legado del Faro de Alejandría: maravilla de la antigüedad

El Faro de Alejandría se construyó a principios del siglo III antes de Cristo, bajo el reinado de Ptolomeo I Sóter. Fue diseñado por el arquitecto griego Sóstrato de Cnido y se erguía a más de 100 metros de altura sobre la isla de Faro, guiando a los barcos con certeza a través de las traicioneras aguas costeras de Alejandría.

Ostentó el título de la estructura más elevada del mundo creada por el hombre durante más de 1600 años, hasta que un terremoto en 1303 lo inutilizó. Las piedras que permanecieron fueron reutilizadas por el sultán Al-Ashraf Sayf al-Din Qa’it Bay para erigir una fortaleza en el mismo lugar en 1477.

Descubrimiento del Faro de Alejandría: un legado que perdura

Entre los hallazgos se incluyen diversas inscripciones que proporcionan información sobre las técnicas de construcción de la época, revelando la colaboración entre egipcios y griegos. Este intercambio cultural enriqueció la arquitectura del Faro .

La investigación también abarca el análisis de mapas antiguos que muestran la ubicación original del Faro en relación con la ciudad. Esto permitirá una mejor comprensión de su importancia en la navegación y el comercio mediterráneo.