Se acerca un diluvio universal y hay alerta por tormentas eléctricas durante 72 horas: todas las zonas afectadas

Un marcado cambio en las condiciones meteorológicas afectará a gran parte de la Argentina este miércoles 28 de enero, con la llegada de tormentas eléctricas, lluvias intensas y ráfagas de viento en distintas regiones del país.

El fenómeno estará impulsado por el avance de un sistema de inestabilidad que provocará precipitaciones de variada intensidad, algunas de ellas fuertes, con potencial riesgo para la población.

Según los pronósticos, varias provincias se encuentran bajo alerta por tormentas, con especial atención en el centro y norte del territorio nacional.

En algunos puntos se esperan descargas eléctricas frecuentes, acumulados significativos de agua en cortos períodos y condiciones adversas para la circulación.

Zonas con alerta por tormentas este miércoles 28 de enero

Las áreas más afectadas por este evento climático serán:

Santa Fe (capital) : mínima de 24°C y máxima de 31°C . Se prevén tormentas de intensidad leve , aunque no se descarta actividad eléctrica aislada y lluvias persistentes durante la jornada.

Córdoba (capital): mínima de 19°C y máxima de 29°C. Se esperan tormentas eléctricas de intensidad fuerte, con ráfagas de viento y posibles chaparrones intensos.

Se acerca un fuerte diluvio con ráfagas de viento y tormenta eléctrica en gran parte del país: cuáles son las zonas en alerta máxima Fuente: Archivo

Misiones (Cataratas del Iguazú) : mínima de 23°C y máxima de 34°C . La región estará afectada por tormentas eléctricas fuertes , acompañadas por alta humedad y precipitaciones abundantes.

Tucumán (San Miguel de Tucumán): mínima de 21°C y máxima de 28°C. Se anticipan tormentas eléctricas de fuerte intensidad, con probabilidad de lluvias intensas en cortos períodos.

Qué significan las alertas meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emite alertas oficiales para advertir a la población sobre fenómenos climáticos que pueden representar distintos niveles de riesgo.

Asimismo, estas alertas se clasifican en cuatro niveles, según la intensidad del evento y su posible impacto en la vida cotidiana, debido a que, en algunos casos, podrían poner en riesgo la salud de la población.