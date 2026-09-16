En esta noticia
Este miércoles 16 de septiembre, el monzón mexicano generará chubascos y precipitaciones fuertes a muy fuertes, acompañados de descargas eléctricas y rachas de viento, en varias zonas del país. Habrá varios estados que celebrarán las Fiestas Patrias bajo lluvia.
A este escenario se suma una zona de baja presión con potencial ciclónico que ingresará a Sonora. Aunque se espera que pierda fuerza de manera gradual, continuará favoreciendo la presencia de lluvias fuertes a muy fuertes en la entidad.
En otras regiones del país, distintos sistemas meteorológicos provocarán chubascos y precipitaciones fuertes a muy fuertes en el occidente y sur, mientras que disminuirá la probabilidad de lluvias en algunos estados del norte y centro.
Por otra parte, una masa de aire frío sobre el Golfo de México interactuará con un canal de baja presión y favorecerá un incremento de las precipitaciones en el noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.
¿Dónde lloverá este miércoles 16 de septiembre?
De acuerdo con el pronóstico del SMN, las precipitaciones se distribuirán de la siguiente manera:
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros:
- Sonora
- Chihuahua
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Yucatán
Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros:
- Durango
- Sinaloa
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Campeche
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros:
- Baja California Sur
- Nayarit
- Guerrero
- Estado de México
- Morelos
Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros:
- Coahuila
- Nuevo León
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
Pronóstico del clima del SMN
El reporte oficial contempla temperaturas máximas de hasta 45 °C en algunas regiones del país.
Temperaturas máximas:
- 40 a 45 °C: noreste de Baja California, Sinaloa, noroeste de Durango, noreste de Chihuahua, este de Nuevo León y oeste de Tamaulipas.
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, norte de Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, norte y suroeste de Puebla, norte de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo y suroeste del Estado de México.
Durante la madrugada del jueves, las temperaturas podrían descender hasta 0 a 5 °C en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla.
¿Cómo estará el clima este jueves 17 de septiembre?
Para el jueves, el monzón mexicano continuará sobre el noroeste del país y, en combinación con otros sistemas meteorológicos, mantendrá la posibilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el noroeste, occidente y sur.
En contraste, se prevé una disminución de las precipitaciones en algunos estados del norte y centro.
La masa de aire frío sobre el Golfo de México seguirá favoreciendo lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste, incluida la península de Yucatán. Además, podrían registrarse lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.
Las temperaturas continuarán refrescándose en el norte, oriente y centro, aunque persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, mientras que la onda de calor continuará en Durango y Sinaloa.