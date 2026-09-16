Se aproxima un diluvio histórico en la Fiestas Patrias: lluvias fuertes, truenos y posible caída de granizo en estas zonas

Este miércoles 16 de septiembre, el monzón mexicano generará chubascos y precipitaciones fuertes a muy fuertes, acompañados de descargas eléctricas y rachas de viento, en varias zonas del país. Habrá varios estados que celebrarán las Fiestas Patrias bajo lluvia.

A este escenario se suma una zona de baja presión con potencial ciclónico que ingresará a Sonora. Aunque se espera que pierda fuerza de manera gradual, continuará favoreciendo la presencia de lluvias fuertes a muy fuertes en la entidad.

En otras regiones del país, distintos sistemas meteorológicos provocarán chubascos y precipitaciones fuertes a muy fuertes en el occidente y sur, mientras que disminuirá la probabilidad de lluvias en algunos estados del norte y centro.

Se viene un diluvio histórico en septiembre este miércoles 16: 72 horas de lluvias intensas, granizo y vientos de 70 km/h SMN

Por otra parte, una masa de aire frío sobre el Golfo de México interactuará con un canal de baja presión y favorecerá un incremento de las precipitaciones en el noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

¿Dónde lloverá este miércoles 16 de septiembre?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, las precipitaciones se distribuirán de la siguiente manera:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros:

Sonora

Chihuahua

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Yucatán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros:

Durango

Sinaloa

Jalisco

Colima

Michoacán

Tamaulipas

San Luis Potosí

Campeche

Quintana Roo

Intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros:

Baja California Sur

Nayarit

Guerrero

Estado de México

Morelos

Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros:

Coahuila

Nuevo León

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Pronóstico del clima del SMN

El reporte oficial contempla temperaturas máximas de hasta 45 °C en algunas regiones del país.

Temperaturas máximas:

40 a 45 °C: noreste de Baja California, Sinaloa, noroeste de Durango, noreste de Chihuahua, este de Nuevo León y oeste de Tamaulipas.

35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, norte de Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, norte y suroeste de Puebla, norte de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo y suroeste del Estado de México.

Durante la madrugada del jueves, las temperaturas podrían descender hasta 0 a 5 °C en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla.

¿Cómo estará el clima este jueves 17 de septiembre?

Para el jueves, el monzón mexicano continuará sobre el noroeste del país y, en combinación con otros sistemas meteorológicos, mantendrá la posibilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el noroeste, occidente y sur.

En contraste, se prevé una disminución de las precipitaciones en algunos estados del norte y centro.

La masa de aire frío sobre el Golfo de México seguirá favoreciendo lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste, incluida la península de Yucatán. Además, podrían registrarse lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Las temperaturas continuarán refrescándose en el norte, oriente y centro, aunque persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, mientras que la onda de calor continuará en Durango y Sinaloa.