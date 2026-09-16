En una publicación difundida en su cuenta oficial, el embajador de EE.UU. en Argentina, Peter Lamelas, aseguró que continúa trabajando para que el país vuelva al Programa de Exención de Visado, oficialmente llamado Visa Waiver Program.

“Somos dos naciones occidentales unidas por la libertad y los valores democráticos. Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa”, aseguró en un tuit desde su cuenta personal.

En ese sentido, recalcó que 687.444 argentinos viajaron a Estados Unidos en 2024, mientras que se estima que unos 290.000 viven allá. Entre los destinos más elegidos están: Miami, Orlando, Nueva York y Washington D.C.

Por otro lado, el embajador sostuvo que trabaja para traer más inversiones estadounidenses a la Argentina. “Pero la confianza no se declama: se construye. Y cuando hablamos de infraestructura crítica, la respuesta es clara: tecnología confiable”, sostuvo.

Adiós visa: ¿qué documento se debe solicitar para entrar a EE.UU.?

Si bien este programa simplifica el proceso migratorio para los extranjeros que gozan del beneficio, las autoridades migratorias establecieron un requisito fundamental para registrar la entrada y salida al país de estos ciudadanos.

Si se pertenece a un país que integra el programa VWP, se debe tramitar la autorización del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) válida. Se trata de una aprobación previa al viaje que establece que la persona cumple con todos los requisitos. Este permiso debe estar acompañado del pasaporte.

Estoy trabajando para traer más inversiones estadounidenses a la Argentina. Pero la confianza no se declama: se construye. Y cuando hablamos de infraestructura crítica, la respuesta es clara: tecnología confiable.



También estoy trabajando para que la Argentina vuelva al Visa… pic.twitter.com/UmA2bMSk5y — Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) September 16, 2026

Qué debe cumplir Argentina para entrar al Visa Waiver

El proceso del reingreso de Argentina al programa puede tardar, ya que la nación solicitante debe cumplir con una serie de requisitos para ser elegible.

Según la normativa de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, estos son los criterios clave: