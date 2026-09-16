Se viene un diluvio histórico en septiembre este miércoles 16: 72 horas de lluvias intensas, granizo y vientos de 70 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia urgente por condiciones extremas en gran parte de México. La interacción del monzón mexicano, canales de baja presión y una masa de aire frío desatará lluvias intensas, tormentas severas y vientos fuertes, terminando con las ondas de calor en el norte.

Las autoridades piden a la ciudadanía mantenerse atenta al pronóstico del clima, ya que se prevén inundaciones, crecida de ríos, afectaciones a la movilidad y situaciones de emergencia en comunidades vulnerables.

¿Qué estados serán los más afectados por las lluvias este miércoles 16 de septiembre?

Los efectos de este temporal se sentirán con mayor fuerza en el noroeste, oriente, sureste y sur del país. El SMN ha detallado que el impacto variará según la región, destacando zonas donde el peligro es latente debido a la acumulación pluvial esperada en las próximas horas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sonora (norte, centro y este), Chihuahua (noroeste, oeste y suroeste), Puebla (norte y sureste), Veracruz (norte, centro y sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y este), Tabasco (oeste y sur) y Yucatán (centro y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Durango (oeste), Sinaloa (centro), Jalisco (oeste y suroeste), Colima, Michoacán (norte), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Campeche (norte y suroeste) y Quintana Roo (norte, centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur, Nayarit, Guerrero, Estado de México y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México.

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Pronóstico de lluvias para las próximas 48 horas

Para el periodo comprendido entre el jueves 17 y el sábado 19 de septiembre de 2026, las condiciones meteorológicas mantendrán una tendencia similar de riesgo elevado.

El monzón mexicano y las circulaciones ciclónicas persistirán, provocando que las precipitaciones alcancen niveles críticos en el sureste y oriente del país.

Destaca especialmente el pronóstico para el jueves 17 y el viernes 18 de septiembre, cuando se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas (de 75 a 150 mm) en estados como Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Estas cantidades de agua incrementan de forma exponencial el peligro de deslaves y anegaciones, por lo que la vigilancia en estas zonas debe mantenerse al máximo nivel durante el puente festivo y los días posteriores.

Vientos fuertes y posible caída de granizo

El peligro no proviene únicamente del agua acumulada. Las autoridades han advertido que las tormentas estarán acompañadas de descargas eléctricas frecuentes y una alta probabilidad de caída de granizo, un factor que representa un riesgo directo para los cultivos, vehículos y la infraestructura urbana expuesta.

Asimismo, la velocidad del viento jugará un papel determinante en las alertas vigentes:

Viento de componente norte (60 a 80 km/h) : Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), acompañado de oleaje elevado de 2.0 a 3.0 metros de altura.

Rachas moderadas a fuertes (40 a 60 km/h) : Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco y Guanajuato.

Rachas menores (30 a 50 km/h): Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Sonora, Sinaloa, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las rachas fuertes de viento tienen el potencial de derribar árboles, espectaculares y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda asegurar objetos en techos y patios.

¿Qué fenómeno meteorológico provocará las lluvias?

El origen de este temporal radica en la confluencia de varios sistemas de gran relevancia para la meteorología nacional. Por un lado, el monzón mexicano y la divergencia en altura sobre el noroeste del territorio continúan alimentando la inestabilidad atmosférica.

Simultáneamente, una zona de baja presión con potencial ciclónico ha ingresado a Sonora, y aunque se debilita paulatinamente, sigue aportando humedad y nubosidad densa.

A lo anterior se suma una masa de aire frío que se desplaza sobre el golfo de México. Esta masa interactúa de manera directa con canales de baja presión en el interior de la República y con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera que recorre la península de Yucatán.

Esta dinámica es la responsable de propiciar el ingreso de humedad tanto del océano Pacífico como del golfo de México, desatando tormentas eléctricas y precipitaciones generalizadas.

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¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

Para los habitantes de la capital del país y el Estado de México, el escenario será contrastante con respecto a otras entidades del territorio nacional. Mientras que en el norte y sur se concentran las mayores alertas, en la zona central se prevé una disminución gradual en la probabilidad de lluvias.

Para la Ciudad de México se pronostican únicamente lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm), mientras que en el Estado de México se esperan intervalos de chubascos (5 a 25 mm) acompañados de viento con rachas de 30 a 50 km/h.

No obstante, las mañanas continuarán registrando un ambiente fresco a frío en las zonas serranas del Valle de México, donde el termómetro podría descender hasta los 0 °C durante la madrugada.

Temperaturas máximas y mínimas previstas

Mientras el oriente y el norte experimentan un refrescamiento térmico que pondrá fin a la onda de calor en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, otras regiones del país mantendrán un ambiente extremadamente caluroso:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Sinaloa, Durango (noroeste), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas (0 a 5 °C): zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla.

El SMN reitera a la ciudadanía la importancia de atender los avisos oficiales de Protección Civil ante el riesgo de crecidas de ríos, inundaciones urbanas y deslaves en zonas montañosas.