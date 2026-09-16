Oficial | El Super “El Niño” está cada vez más cerca: activan alerta máxima por el calentamiento del mar y se esperan lluvias históricas

El Pacífico Ecuatorial continúa registrando un aumento de temperatura, mientras los especialistas analizan la posibilidad de que se desarrolle un nuevo episodio de El Niño. Los modelos climáticos muestran un calentamiento sostenido del océano y anticipan posibles cambios en los patrones meteorológicos de distintas zonas de América, incluido México.

Entre los efectos que podrían presentarse se encuentran lluvias de mayor intensidad, períodos de sequía, ciclones más fuertes y olas de calor, aunque el impacto dependerá de la evolución y magnitud que finalmente alcance el fenómeno.

Los especialistas advierten que el momento de mayor intensidad podría llegar durante el otoño y el invierno, lo que elevaría el riesgo de inundaciones en algunas regiones del norte de México, condiciones más secas en el sureste y la llegada de frentes fríos acompañados de mayores precipitaciones.

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Por el momento, existe incertidumbre respecto de la fuerza que podría alcanzar El Niño. Sin embargo, el Centro de Predicciones Climáticas confirmó que el calentamiento del Pacífico continúa y que la evolución de las temperaturas durante los próximos meses será determinante para establecer el escenario climático.

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Según el Centro de Predicciones Climáticas, el Pacífico Ecuatorial central ya registra anomalías de temperatura . Aunque la fase Neutral se mantiene con más del 80% de probabilidad durante lo que resta de primavera, los modelos apuntan a que El Niño podría hacerse oficial cuando los vientos del este se debiliten y permitan que el calentamiento del océano se acelere sin frenos.

Los científicos advierten que El Niño podría fortalecerse hacia otoño e invierno de 2026, provocando inundaciones, tormentas más intensas y frentes fríos cargados de humedad ChatGPT

Lo que viene después es lo que preocupa a los especialistas: la máxima intensidad del fenómeno se proyecta para el otoño-invierno del hemisferio norte, con probabilidades que apuntan a un escenario fuerte o muy fuerte. Concretamente, los modelos estiman un 30% de probabilidad de un Niño fuerte y un 37% de que sea muy fuerte.

Cuando El Niño mostrará toda su fuerza, según los expertos

Es hacia el final del año cuando el fenómeno podría desplegar su mayor impacto. A partir de septiembre se proyecta un regreso de las lluvias, especialmente en el noroeste y occidente por actividad monzónica y posibles ciclones tropicales, así como en el noreste y centro del país.

Para octubre y noviembre, los modelos anticipan un incremento importante de precipitaciones en la mayor parte del territorio mexicano, impulsado por la combinación de ciclones tropicales en el Pacífico y la llegada de los primeros frentes fríos cargados de humedad.

Los acumulados proyectados estarían muy por encima de lo habitual, salvo en los estados del sureste, donde la menor actividad ciclónica en el Atlántico mantendría las lluvias en niveles más bajos durante gran parte de la temporada.

Diciembre cerraría el año con precipitaciones significativas en occidente, centro, noreste, sureste y noroeste, potenciadas por la corriente en chorro. En inviernos de El Niño también aumenta la frecuencia de tormentas invernales y sistemas tipo DANA que, combinados con masas de aire polar, pueden generar episodios intensos de frío, heladas e incluso nieve en zonas de altura.