Lo que inicialmente se presentó como una solución provisional para ejercer control sobre una plaga de roedores, culminó en una crisis ambiental de magnitud histórica.

Investigadores que llevaron a cabo el estudio de las colonias de aves de la Isla Marion, un territorio sudafricano situado en el Atlántico Sur, determinaron que la introducción de cinco gatos domésticos en 1949 modificó de forma drástica el ecosistema y provocó una serie de consecuencias que aún no han podido ser totalmente remediadas.

Los científicos se vieron sorprendidos al reconstruir el impacto acumulado de tal decisión: los felinos se reprodujeron descontroladamente, redujeron significativamente las poblaciones de aves marinas y obligaron a la elaboración de un nuevo plan de conservación que actualmente demanda aproximadamente 25 millones de dólares.

La historia se ha convertido en un caso representativo para la biología de la conservación y para comprender cómo una intervención humana aparentemente menor puede modificar por completo un ecosistema.

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¿Cuál fue la razón por la que se enviaron cinco gatos a la Isla Marion en 1949?

En 1949, empleados de una estación meteorológica ubicada en la Isla Marion optaron por llevar cinco gatos para controlar una creciente población de roedores que perjudicaba alimentos, cables y equipos. En ese momento, se consideró que los felinos serían una solución simple y efectiva.

La isla, situada a aproximadamente 2.300 kilómetros al sur del continente africano, nunca había albergado mamíferos depredadores terrestres.

Sus aves marinas habían evolucionado durante milenios sin enfrentar amenazas de tal índole, por lo que anidaban directamente en el suelo y presentaban escasas conductas defensivas .

¿Cómo los gatos desviaron su dieta y arruinaron nidos de aves marinas?

Los felinos hallaron una fuente de sustento considerablemente más accesible que los roedores: los nidos de aves marinas. Petreles, albatros errantes y otras especies comenzaron a ser cazados de manera sistemática.

Con un alimento en abundancia y sin depredadores naturales, la población felina aumentó con rapidez, superando los 2.000 ejemplares en la década de 1970. Investigaciones posteriores estimaron que los gatos llegaron a causar la muerte de aproximadamente 450.000 aves anualmente, una estadística que dejó sorprendidos a los investigadores que examinaron las colonias.

El efecto fue particularmente severo, ya que numerosas de estas especies tienen una reproducción lenta y generan escasos polluelos cada temporada.

¿Cómo erradicó Sudáfrica a los gatos domésticos en una década?

Ante la magnitud del problema, Sudáfrica inició en 1977 un programa de erradicación que se prolongó por más de una década. La estrategia combinó:

Captura intensiva.

Caza nocturna.

Seguimiento de ejemplares.

El uso del virus de la panleucopenia felina como herramienta de control biológico.

El último gato fue eliminado en 1991, catorce años después del inicio del plan.

¿Qué hizo que los ratones representaran un peligro todavía mayor?

Con la extinción de los gatos en la isla, los ratones —introducidos originalmente por los balleneros en el siglo XIX— volvieron a proliferar con gran rapidez. Investigaciones recientes han demostrado que estos roedores no solo consumen semillas e insectos; también atacan huevos, polluelos e incluso aves adultas debilitadas.

De acuerdo con el proyecto de conservación Mouse-Free Marion Project, al menos 19 de las 29 especies de aves que nidifican en la isla corren el riesgo de desaparecer localmente si la plaga continúa su expansión.

Los científicos consideran este fenómeno un clásico ejemplo de “efecto cascada”: la eliminación de una especie invasora puede revelar un problema adicional que anteriormente se encontraba parcialmente contenido.

Impacto duradero de la erradicación de gatos en ecosistemas

El plan contempla cubrir aproximadamente 30.000 hectáreas de terreno volcánico con helicópteros equipados con GPS que distribuirán cebos en franjas superpuestas durante el invierno austral. Se llevará a cabo una prueba aérea inicial en cerca de 975 hectáreas, programada para el año 2027.

Para intentar restaurar el equilibrio ecológico, organizaciones internacionales junto a Sudáfrica diseñaron la mayor operación de erradicación de roedores jamás intentada en una sola isla subantártica.

Los responsables del proyecto advierten que el margen de error es prácticamente nulo: si sobrevive un número mínimo de ratones, la población podría recuperarse por completo en pocos años .

La visión de los especialistas

Los especialistas destacan que la erradicación de los gatos no solo fue un proceso complejo, sino que sus efectos negativos continúan. Nuevos estudios revelan que algunas especies de aves marinas todavía enfrentan el peligro de extinción debido a la disminución de sus poblaciones y a la alta vulnerabilidad tras décadas de depredación.

La recuperación del ecosistema se estima que tomará generaciones. Además, el caso de la Isla Marion sirve como una advertencia sobre las consecuencias de las intervenciones humanas.

Los científicos abogan por la implementación de estrategias de conservación más cuidadosas que consideren el equilibrio ecológico. Esta crisis resalta la necesidad de un enfoque más holístico en la gestión de áreas protegidas y en el control de especies invasoras .

Las claves de la conservación de Isla Marion

La historia de la Isla Marion presenta diversas lecciones fundamentales en relación a la conservación: